Neue Saison: Das sind die Zu- und Abgänge

Dass der aktuelle Deutsche Meister FC Bayern München in der bevorstehenden Saison 2023/2024 der Google Pixel Frauen-Bundesliga erneut als Favorit ins Rennen geht, hat nicht zuletzt auch mit den vielversprechenden Transfers des Titelverteidigers zu tun.

Während als einzige Stammspielerin die japanische Abwehrspielerin Saki Kumagai den Verein verließ, wurden unter anderem die schwedische WM-Dritte Magdalena Eriksson für die Innenverteidigung sowie die dänische Nationalstürmerin und frühere Bundesliga-Torschützenkönigin Pernille Harder (beide vom englischen Meister FC Chelsea) als Königstransfers verpflichtet. Auch die österreichische Linksverteidigerin Katharina Naschenweng (bisher TSG Hoffenheim) oder die niederländische Offensivspielerin Jill Bajings (Bayer 04 Leverkusen) waren in ihren Klubs absolute Leistungsträgerinnen.

"Der FC Bayern München hat die besten Chancen, weil das Team aufgrund der Transfers noch einmal enorm an Qualität dazugewonnen hat", brachte es etwa Stephan Lerch, Trainer bei der TSG Hoffenheim, in der DFB.de-Umfrage auf den Punkt. "Der Kader wurde in der Spitze, aber auch in der Breite verstärkt", meint Werder-Trainer Thomas Horsch.

Zehn WM-Teilnehmerinnen des DFB-Kaders bei den "Wölfinnen"

DFB-Pokalsieger und Vizemeister VfL Wolfsburg hielt bis auf Jill Roord (zu Manchester City) seinen ebenfalls hochkarätig besetzten Kader um Anführerin Alexandra Popp zusammen. Mit Chantal Hagel (TSG Hoffenheim) wurde eine weitere deutsche Nationalspielerin verpflichtet, so dass jetzt allein zehn WM-Teilnehmerinnen des DFB-Kaders bei den "Wölfinnen" unter Vertrag stehen.

Auch die weiteren Champions League-Aspiranten setzen in ihren Aufgeboten auf Konstanz. Eintracht Frankfurt (drei externe Zugänge/sechs Abgänge) verlor mit Nationalspielerin Sjoeke Nüsken (zum FC Chelsea) nur eine Stammspielerin. Die TSG Hoffenheim (jeweils fünf Zu- und Abgänge) nahm mit Außenverteidigerin Leonie Maier (zuletzt FC Everton) unter anderem eine frühere Europameisterin und Olympiasiegerin unter Vertrag.

Die größten Umbrüche im Kader gab es im Westen. Bayer 04 Leverkusen (neun externe Zugänge, zehn Abgänge), der MSV Duisburg (neun/neun) und der 1. FC Köln (acht/neun) waren auf dem Transfermarkt recht aktiv. Die SGS Essen kommt dagegen nur auf vier Neuverpflichtungen. Der SV Werder Bremen holte unter anderem die kolumbianischen WM-Torhüterin Catalina Perez (Avai FC/Brasilien) sowie die frühere U 20-Nationalspielerin Sophie Weidauer (1. FFC Turbine Potsdam) und Defensivspielerin Juliane Wirtz (Bayer 04 Leverkusen), ältere Schwester von Nationalspieler Florian Wirtz.

Verstärkung für die beiden Aufsteiger

Als Aufsteiger gehen RB Leipzig und der 1. FC Nürnberg, der nach 23 Jahren in die höchste deutsche Spielklasse zurückgekehrt ist, an den Start. Liganeuling Leipzig verpflichtete mit Nationalspielerin Sandra Starke (VfL Wolfsburg), die eine Führungsrolle übernehmen soll, sowie Lydia Andrade (SV Meppen), Julia Pollak (FC Bayern München) und Nina Räcke (SGS Essen) einige Zugänge, die sich schon in der Google Pixel Frauen-Bundesliga bewährt haben. Die Nürnbergerinnen setzen mit Thomas Oostendorp (zuletzt Co-Trainer der niederländischen U 20-Nationalmannschaft) auf einen neuen Cheftrainer, der das Team zum Klassenverbleib führen soll.

Neben dem "Club" geht nur der 1. FC Köln ebenfalls mit einem neuen Trainer in die Saison. Daniel Weber (zuvor Juniorentrainer beim FC Bayern München) trat die Nachfolge von Interimstrainerin Nicole Bender-Rummler an. Unter der Regie der Bereichsleiterin für Frauen- und Mädchenfußball hatte der FC im Saisonendspurt den drohenden Abstieg abgewendet. Die DFB.de-Transferübersicht vor dem Saisonstart in der Google Pixel Frauen-Bundesliga.

SV Werder Bremen

Trainer: Thomas Horsch, geb. 20. Oktober 1968 (wie bisher/seit 1. April 2021)

Zugänge: Jette Behrens, Lena Dahms (beide eigene Jugend), Amira Dahl (Hamburger SV), Lisa Josten (SV Meppen), Livia Peng (BK Häcken /Schweden), Catalina Perez (Avai FC/Brasilien), Sophie Weidauer (1. FFC Turbine Potsdam), Juliane Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

Abgänge: Anneke Borbe (VfL Wolfsburg), Eefje Bötjer (eigene U 20), Selma Licina (SV Meppen), Lena Pauels (Benfica Lissabon/Portugal), Katharina Schiechtl (Austria Wien/Österreich), Stefanie Sanders (Oud-Heverleee Leuven/Belgien), Agata Tarczynska (Karriere beendet), Sarah-Lisa Dübel (Ziel unbekannt)

MSV Duisburg

Trainer: Thomas Gerstner, geb. 6. November 1966, (wie bisher/seit 11. April 2023)

Zugänge: Kara Bathmann (SV Meppen), Alexandra Emmerling (Bayer 04 Leverkusen), Jil Frehse (1. FFC Turbine Potsdam), Ilayda Icier (VfR Warbeyen), Samantha Jerabek (Virginia Commonwealth University/USA), Julia Kappenberger (Wiener Sport-Club/Österreich), Natalie Muth (Levante Las Planas/Spanien), Jelena Prvulovic (USC Landhaus/Österreich), Jeleaugh Rosa (Sparta Rotterdam/Niederlande)

Abgänge: Gloria Adigo, Melissa Ugochukwu (beide FC Basel 1893/Schweiz), Sarina Heeb (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/Österreich), Dörthe Hoppius, Kari Närdemann (beide VfL Bochum), Marija Ilic (Fatih Karagümrük/Türkei), Ashley Leonhart (Arizone State Sun Devils/USA), Selina Vobian (SC Freiburg), Joyce Prabel (Ziel unbekannt)

SGS Essen

Trainer: Markus Högner, geb. 26. April 1967, (wie bisher/seit 1. Juli 2019)

Zugänge: Annika Enderle (Bayer 04 Leverkusen), Valentina Kröll, Lilli Purtscheller (beide SK Sturm Graz/Österreich), Pia Lucassen, Melina Fabienne Walheim (beide eigene Jugend), Sandra Walbeck (1. FC Köln)

Abgänge: Antonia Baaß (FC Basel/Schweiz), Vivien Endemann (VfL Wolfsburg), Miriam Hils (California Golden Bears/USA), Josefine Osigus (Borussia Bocholt, inzwischen 1. FC Köln), Nina Räcke (RB Leipzig), Ella Touon (SKN St. Pölten/Österreich), Elze Huls (Karriere beendet)

Eintracht Frankfurt

Trainer: Niko Arnautis, geb. 1. April 1980, (wie bisher/seit 14. Oktober 2022)

Zugänge: Lisanne Gräwe (Bayer 04 Leverkusen), Sophie Nachtigall, Jella Veit (beide eigene U 20), Nadine Riesen (FC Zürich/Schweiz), Pia-Sophie Wolter (VfL Wolfsburg)

Abgänge: Laura Feiersinger (AS Rom/Italien), Janina Hechler (1. FC Köln), Leonie Köster (FC Basel/Schweiz), Camilla Küver (VfL Wolfsburg), Sjoeke Nüsken (FC Chelsea/England), Madeleine Steck (1. FC Nürnberg)

SC Freiburg

Trainer: Theresa Merk, geb. 25. Oktober 1989, (wie bisher/seit 1. Juli 2022)

Zugänge: Mia Büchele (FC Basel/Schweiz), Ally Gudorf (1. FC Köln), Julia Kassen (VfL Wolfsburg), Gabrielle Lambert (Montpellier HSC/Frankreich), Milla Punsar (FC Honka Espoo/Finnland), Selina Vobian (MSV Duisburg)

Abgänge: Alina Bantle, Jule Baum (beide SC Sand), Victoria Ezebinyuo (eigene Reserve), Melina Reuter (FC Carl Zeiss Jena), Jana Vojteková (FC Basel 1893/Schweiz), Riola Xhemaili (VfL Wolfsburg)

TSG Hoffenheim

Trainer: Stephan Lerch, geb. 10. August 1984, (wie bisher/seit 13. März 2023)

Zugänge: Mara Alber, Mathilde Janzen (beide eigene U 20), Marta Cazalla (GC Zürich/Schweiz), Chiara D'Angelo (SKN St. Pölten/Österreich), Lisa Doorn (Ajax Amsterdam/Niederlande), Jill Janssens (OH Leuven/Belgien), Leonie Maier (FC Everton/England)

Abgänge: Luana Bühler (Tottenham Hotspur/England), Tine De Caigny (RSC Anderlecht/Belgien), Chantal Hagel (VfL Wolfsburg), Linette Hofmann (Tennessee Soccer/USA), Katharina Naschenweng (FC Bayern München)

1. FC Köln

Trainer: Daniel Weber, geb. 15. Mai 1973, (zuvor FC Bayern München U 16/seit 1. Juli 2023) für Interimstrainerin Nicole Bender-Rummler (Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball)

Zugänge: Anna Gerhardt, Martyna Wiankowska (beide 1. FFC Turbine Potsdam), Janina Hechler (Eintracht Frankfurt), Paula Hoppe (MTV Treubund Lüneburg), Carlotta Imping, Marleen Schimmer, Laura Vogt (alle eigene U 20), Josefine Osigus (Borussia Bocholt), Natalia Padilla-Bidas (FC Bayern München), Sofie Vendelbo (KRC Genk/Belgien), Dora Zeller (BK Häcken FF/Schweden)

Abgänge: Jana Beuschlein (VfB Stuttgart), Ally Gudorf (SC Freiburg), Mandy Islacker (FC Viktoria Köln), Manon Klett, Genessee Puntigam (beide Karriere beendet), Myrthe Moorrees (Fortuna Sittard/Niederlande), Sarah Puntigam (Houston Dash/USA), Sandra Walbeck (SGS Essen), Weronika Zawistowska (FC Bayern München)

RB Leipzig

Trainer: Saban Uzun, geb. 14. Mai 1997, (wie bisher/seit 1. Juli 2022)

Zugänge: Lydia Andrade (SV Meppen), Michela Croatto, Julia Magerl (beide SK Sturm Graz/Österreich), Julia Landenberger, Julia Pollak (beide FC Bayern München), Nina Räcke (SGS Essen), Sandra Starke (VfL Wolfsburg), Katja Wienerroither (Grasshopper Club Zürich/Schweiz)

Abgänge: Medina Desic (1. FC Nürnberg), Johanna Kaiser, Larissa Schreiber (beide Karriere beendet), Lea Mauly (FK Austria Wien/Österreich), Anika Metzner (FC Carl Zeiss Jena), Lea Misch (eigene zweite Mannschaft), Louise Ringsing (Naestved HG/Dänemark), Christina Beck (Ziel unbekannt)

Bayer 04 Leverkusen

Trainer: Robert de Pauw, geb. 24. Juli 1991, (wie bisher/seit 1. Juli 2022)

Zugänge: Paulina Bartz (Eimsbütteler TV), Loreen Bender (Eintracht Frankfurt II), Delice Boboy, Estrella Merino Gonzalez (beide eigene Jugend/U 17), Emilie Bragstad, Karolina Lea Vilhjalmsdottir (beide FC Bayern München), Sofia Cava Marin (eigene U 20), Synne Skinnes Hansen (Rosenborg Trondheim/Norwegen), Cecilie Johansen (Aarhus GF/Dänemark), Nikola Karczewska (Tottenham Hotspur/England), Janou Levels (PSV Eindhoven/Niederlande), Charlotte Voll (SCR Altach/Österreich)

Abgänge: Jill Bayings (FC Bayern München), Chiara Bücher (FC Zürich/Schweiz), Alexandra Emmerling (MSV Duisburg), Annika Enderle (SGS Essen), Ivana Ferreira Fuso (Manchester United/England), Lisanne Gräwe (Eintracht Frankfurt), Anna Klink, Milena Nikolic (beide FC Basel/Schweiz), Juliane Wirtz (SV Werder Bremen), Dina Blagojevic (Ziel unbekannt)

FC Bayern München

Trainer: Alexander Straus, geb. 20. Oktober 1975, (wie bisher/seit 1. Juli 2022)

Zugänge: Jill Baijings (Bayer 04 Leverkusen), Inès Belloumou (HSC Montpellier/Frankreich), Magdalena Eriksson, Pernille Harder (beide FC Chelsea/England), Samantha Mary Kerr (Rangers WFC/Schottland), Katharina Nachenweng (TSG Hoffenheim), Erin Nayler (IFK Norrköping/Schweden), Alara Şehitler (FV Ravensburg), Anna Wellmann (1. FFC Turbine Potsdam)

Abgänge: Laura Benkarth (Olympique Lyon/Frankreich), Emilie Bragstad, Karolina Lea Vilhjalmsdottir (beide Bayer 04 Leverkusen), Saki Kumagai (AS Rom/Italien), Emelyne Laurent (AC Mailand/Italien), Janina Leitzig (Leicester City/England), Natalia Padilla Bidas (1. FC Köln), Julia Pollak (RB Leipzig), Ivana Rudelić (FC Basel/Schweiz), Carina Wenninger (Karriere beendet )

1. FC Nürnberg

Trainer: Thomas Oostendorp, geb. 26. Januar 1993, (zuvor Co-Trainer Niederlande U 20/seit 1. Juli 2023) für Matthias Meyer

Zugänge: Medina Desic (RB Leipzig), Vanessa Haim, Alina Mailbeck (beide FC Ingolstadt 04), Marlene Lindner, Sina Tölzel (beide eigene Jugend), Weronika Kaczor (Gornik Leczna/Polen), Kristin Krammer (1. FC Köln II), Lara Schmidt (FC Basel 1893/Schweiz), Madeleine Steck (Eintracht Frankfurt)

Abgänge: Saskia Bürki (Grasshopper Club Zürich/Schweiz), Mona Gellert (FC St. Pauli), Leonie Hein (FC Ingolstadt 04), Jona Leske (Magdeburger FFC), Laura Lücker (Karriere beendet), Nina Schneider (FC Ezelsdorf), Leonie Vogel (TSV Buch), Luisa Richert, Celia Steinert (beide Ziel unbekannt)

VfL Wolfsburg

Trainer: Tommy Stroot, geb. 24. Dezember 1988, (wie bisher/seit 1. Juli 2021)

Zugänge: Kiara Beck (eigene U 20), Anneke Borbe (SV Werder Bremen), Vivien Endemann (SGS Essen), Chantal Hagel (TSG Hoffenheim), Fenna Kalma (FC Twente Enschede/Niederlande), Camilla Küver (Eintracht Frankfurt), Nuria Rabano (FC Barcelona/Spanien), Lisa Schmitz (Montpellier HSC/Frankreich), Riola Xhemaili (SC Freiburg)

Abgänge: Pauline Bremer (Brighton & Hove Albion/England), Julia Kassen (SC Freiburg), Katarzyna Kiedrzynek (Paris Saint-Germain/Frankreich), Jill Roord (Manchester City/England), Sandra Starke (RB Leipzig), Lisa Weiß (Karriere beendet), Pia-Sophie Wolter (Eintracht Frankfurt)

Stand: 13. September

[mspw]