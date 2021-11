Neue Podcastfolge: Übers Kicken, Kultur und Kreativität

"Mehr als ein Spiel", der Podcast der DFB-Stiftungen blickt über den Fußballplatz hinaus und erzählt die Geschichten, die in der Sportschau meist keine Erwähnung finden. Und dafür haben wir uns zu dieser Folge eine ganze Reihe von Geschichtenerzählern eingeladen. Unser Moderator Nils Straatmann trifft Lucas Vogelsang, Moritz Rinke und Andreas Merkel von der Autoren-Fußball-Nationalmannschaft, kurz "Autonama".

Seit 2005 kickt die Autonama als "Botschafter in kurzen Hosen" mit großer Unterstützung der DFB-Kulturstiftung. Der Fußball soll helfen, die Kulturen und Kulturschaffenden untereinander zu vernetzen. Und gleichzeitig die deutschen Schriftsteller in der Welt zu präsentieren. So spielte das Team bereits in den Favelas von Rio de Janeiro zwischen Wellblechhäusern und schwer bewaffnetem Militär, machte Lesungen und Workshops in den deutschen Schulen Istanbuls, vertrat Deutschland auf und neben dem Platz auf der Buchmesse in Oslo. Beackerte die Plätze in Polen, der Ukraine, Israel, Frankreich, Saudi-Arabien, Italien – und vielen weiteren Ländern. Dabei sind nicht nur viele Freundschaften und Kooperationen entstanden, sondern auch wahnsinnig viele Geschichten.

Reinhören lohnt sich

Und während wir lauschen, wie Merkel, Rinke und Vogelsang von den ersten Trainings zwischen Maulwurfshügeln erzählen, vom Europameisterschaftstitel 2009, von lobenden Worten durch Otto Rehhagel oder Jimmy Hartwig – und von dem Problem, wenn man im Kopf viel besser Fußball spielt als mit den Füßen – erfahren wir ganz nebenbei, wem der Fußball eigentlich gehört: den Fans, den Spielern oder den Funktionären?

"Mehr als ein Spiel" zeigt auch in dieser Folge, was der Fußball alles sein kann: Weltsprache, Völkerverbindung, Leid und Elend, die schönste Sache der Welt – und ein ganz großer Flohzirkus. Reinhören lohnt sich!