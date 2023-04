Neue Partnerschaft mit TRACK160

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat einen Vierjahresvertrag mit der Spielanalyse- und Coaching-Plattform Track160 Ltd unterzeichnet, um Tracking- und Analysedaten für die FLYERALARM Frauen-Bundesliga und die 3. Liga bereitzustellen.

Durch die neue Partnerschaft erhalten die 32 Klubs der beiden DFB-Ligen ab der Saison 2023/2024 FIFA-qualitätszertifizierte Tracking-Daten und Statistiken, die sie für die Leistungs- und Videoanalyse einsetzen können.

"Positionsdaten auf höchstem internationalem Niveau"

Track160 ist ein vollautomatisiertes optisches Tracking-System, das alle Spieler*innen auf dem Spielfeld und den Ball – ohne Einsatz von Sensoren am Körper oder im Ball – aus einem einzigen Blickwinkel erfasst. Als strategischer Partner von Track160 wird der Stuttgarter Videocontent-Spezialist LIGEN die Track160-Plattform in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und der 3. Liga implementieren und operativ betreuen.

"Durch die Partnerschaft mit Track160 werden ab der Saison 2023/2024 erstmalig in beiden Ligen Positionsdaten zentral und auf qualitativ höchstem internationalem Niveau erhoben. Der ligaweite einheitliche Standard ermöglicht unseren Vereinen eine ganzheitliche Spielanalyse und trägt erheblich zur weiteren Professionalisierung unserer Ligen bei", sagt Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co.KG.

"Mit dem Einsatz fortschrittlicher Computer-Vision- und Machine-Learning-Technologien hilft uns Track160, erstklassige Tracking-Daten für jedes Team in unseren Topligen bereitzustellen. So werden wir einerseits einen ausgezeichneten Service für die Klubs gewährleisten und andererseits das bestehende Medienprodukt weiter bereichern, was einen erheblichen Mehrwert für unsere Medienpartner darstellt", sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH & Co.KG.

"Modernste Technologien in das Spiel integrieren"

"Wir fühlen uns geehrt und freuen über dieses Engagement", sagt Track160 CEO Eyal Ben Ari. "Der DFB ist ein führender Akteur in der Fußballwelt mit 27 Regional- und Landesverbänden und mehr als 24.000 Fußballvereinen. Wir freuen uns darauf, Teil seiner ambitionierten Vision zu sein, modernste Technologien in das Spiel zu integrieren. Dies ist nur der erste Schritt in unserer gemeinsamen Mission, den Männer- und Frauenfußball auf allen Ligaebenen voranzutreiben."

"Als etablierter Partner des DFB, der Live-Taktikfeeds und Analysen bereitstellt, freuen wir uns, unsere Partnerschaft mit neuen Technologien und Fähigkeiten weiter auszubauen", fügt LIGEN CEO Timo Luippold hinzu.

Über Track160

Track160 ist die einzige vollautomatische Fußballanalyselösung, die FIFA-zertifizierte Daten liefert. Sie arbeiten mit renommierten Fußballligen auf der ganzen Welt zusammen und unterstützen eine Vielzahl von Teams, von Jugend- bis zu Profiligavereinen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Computer-Vision- und KI-Technologien bietet Track160 hochmoderne Tools für Trainer und eine personalisierte mobile App für Spieler.

Über LIGEN

LIGEN ist ein professioneller Dienstleister und Content-Produzent im Fußball, der Vereine, Verbände und Medien in den Bereichen Analytik und Entertainment unterstützt. Mit mehr als zehn Jahren Markterfahrung hat sich LIGEN zu einem der etablierten Akteure in der Fußballbranche entwickelt.

[dfb]