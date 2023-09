Neue Lizenzverträge für internationale Medienrechte

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat heute den Abschluss von vier großen Lizenzverträgen für die internationalen Medienrechte an der Google Pixel Frauen-Bundesliga mit internationalen Partnern für den Rechtezyklus bekannt gegeben. Ab der Saison 2023/2024 werden die internationalen Partner mindestens 88 (vier von sechs Spielen pro Spieltag) Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga pro Saison live auf allen Kontinenten übertragen.

Erstmals hat der DFB seine internationalen Medienrechte an der Google Pixel Frauen-Bundesliga selbst vermarktet und konnte seine Erlöse deutlich steigern. Die internationalen DFB-Partner für die Google Pixel Frauen-Bundesliga mit ihrem jeweiligen territorialen Footprint im Detail:

Das sind die internationalen DFB-Partner

DAZN, die globale Sport-Entertainment-Plattform, die bereits erfolgreich die Live-Rechte in Deutschland erworben hatte, hat nun die exklusiven Übertragungsrechte an der Google Pixel Frauen-Bundesliga in den Schlüsselmärkten USA, im Vereinigten Königreich, Italien, Spanien, Japan, Kanada und Brasilien sowie die nicht-exklusiven Übertragungsrechte in weiteren Ländern in Europa erworben.

Sky Mexico, der Pay-TV Sender aus Mexiko, hat die exklusiven Übertragungsrechte in Costa Rica, der Dominikanischen Republik, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua und Panama erworben.

Viaplay Group, der nordische Video-Streaming-Dienst, hat die exklusiven Übertragungsrechte für die Google Pixel Frauen-Bundesliga in Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Island, Polen, den Niederlanden, Estland, Lettland und Litauen erworben.

W-Sport, ein Fernsehsender für den Frauensport, hat die exklusiven Übertragungsrechte für die Google Pixel Frauen-Bundesliga in mehreren Ländern in Asien, Ozeanien, MENA und Sub-Sahara Afrika sowie darüber hinaus die nicht-exklusiven Übertragungsrechte in verschiedenen europäischen und südamerikanischen Ländern erworben.

Blask: "Der Beginn einer spannenden Reise"

Darüber hinaus hat das Sportdaten- und Analyseunternehmen Stats Perform die exklusiven weltweiten Wettstreaming-Rechte an allen Spielen der Google Pixel Frauen-Bundesliga erworben.

DFB-Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb Dr. Holger Blask sagt: "Die Google Pixel Frauen-Bundesliga ist eine der stärksten und spannendsten Frauenfußball-Ligen der Welt. Wir freuen uns, diese bedeutenden Vereinbarungen mit unseren Partnern bekannt zu geben, die in verschiedenen Regionen stark vertreten sind und mit uns zusammenarbeiten werden, um den Frauenfußball auf der ganzen Welt zu fördern. Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Partnerschaften den Beginn einer spannenden Reise markieren, die die Popularität der Google Pixel Frauen-Bundesliga und des Frauenfußballs im Allgemeinen auf ein neues Niveau heben wird."

