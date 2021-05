Neue Assistenztrainer für U 17 und U 16

Am 1. Juli wechseln die Juniorennationalspieler in die nächsthöhere Altersstufe. Die Trainer begleiten ihre Schützlinge dabei über drei Jahre hinweg. Im Fall von Marc Meister heißt das: Der aktuelle U 16-Chefcoach bleibt bei seinem Team und betreut in der neuen Saison die deutsche U 17-Nationalmannschaft. Unterstützung bekommt Meister von seinem Trainerteam. Neben Ex-Profi Heiko Westermann übernimmt Mario Himsl künftig die Rolle eines Assistenztrainers. Der 48 Jahre alte Fußball-Lehrer wechselt von der Spvgg Unterhaching zum Deutschen Fußball-Bund (DFB). Himsl ersetzt Andreas Beck, der künftig die U 15 des SC Freiburg trainiert.

Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften, sagt: "Wir wollen nicht nur Spieler, sondern auch Trainer weiterentwickeln. So geschehen bei Andreas Beck, der nach vier Jahren als Co-Trainer beim DFB nun seine Erfahrung in der täglichen Arbeit mit den LZ-Talenten einbringen kann. Wir bedauern zwar, dass Andi nicht mehr Teil unseres Trainerteams ist, freuen uns gleichzeitig aber auch, dass wir einen hervorragenden Trainer in die Vereinsarbeit abgeben können."

Andreas Beck selbst blickt stolz auf seine Zeit beim Verband zurück: "Ich habe unheimlich viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. Diese will ich nun in meiner neuen Funktion in Freiburg an die Spieler weitergeben."

Schönweitz: "Himsl kennt das Fußballsystem in- und auswendig"

Nachfolger Himsl leitet aktuell noch das Hachinger Leistungszentrum. Ab 1. Juli komplettiert er das Trainerteam um Meister und Westermann. Himsl geht die Aufgabe mit "vollem Elan" an: "Ich freue mich sehr auf die Spieler und die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam um Marc Meister. Mit der Europameisterschaft im kommenden Jahr haben wir ein großes Ziel vor Augen. Da möchte ich meinen Beitrag leisten, dass wir uns qualifizieren."

Schönweitz erklärt die Verpflichtung des Fußball-Lehrers: "Mario hat schon sehr viel erlebt und kennt das deutsche Fußballsystem nicht nur durch seine Tätigkeiten bei der Zertifizierung der LZ in- und auswendig. Er war auch Verbandssportlehrer, Stützpunktkoordinator und Trainer im Junioren-, Übergangs- und Seniorenbereich."

Büskens verlässt DFB

Genau dort, im Seniorenbereich, ist Mike Büskens seit Anfang März erneut tätig, als Co-Trainer beim FC Schalke 04. Die Tätigkeit bei seinem Herzensklub macht die Arbeit in den U-Teams, wo Büskens sich seit 2018 engagierte, fortan unmöglich. "Ich habe jeden Moment bei der U-Nationalmannschaft genossen und werde die Zeit mit dem Staff und den jungen Spielern bestimmt vermissen", so Büskens. "Danke für eine schöne Zeit. Ich sage bewusst: Auf Wiedersehen."

U-Cheftrainer Schönweitz kommentiert den Abgang des ehemaligen Profis: "Mike hat neben seiner Erfahrung und Trainerkompetenz enorm viel Empathie und Leidenschaft in die Arbeit mit den deutschen Toptalenten gesteckt. Sollte er eines Tages zurückkehren wollen, stehen ihm bei uns alle Türen offen."

Bauer wird Wück-Assistent in der U 16

Jens Bauer gelang es als Cheftrainer, die U 19-Junioren des 1. FC Heidenheim 1846 in der Junioren-Bundesliga zu etablieren. Zum 1. Juni 2021 wechselt der 28 Jahre alte, frisch gebackene Fußball-Lehrer als Co-Trainer ins DFB-Trainerteam um Christian Wück und Rainer Zietsch. Gemeinsam mit den beiden Ex-Profis trainiert er künftig die U 16-Nationalmannschaft. Bauer schloss den Fußball-Lehrer-Lehrgang erst kürzlich erfolgreich ab und wechselt nach Stationen beim SSV Reutlingen, dem dortigen DFB-Stützpunkt und zuletzt im Leistungszentrum des FCH nun zum Verband.

Zu seinem neuen Job im sogenannten Aufbaubereich des DFB sagt Bauer: "Meine Vorfreude auf die neue Aufgabe ist riesig. Ich wollte den nächsten Schritt machen und lerne durch die Arbeit mit den besten Talenten des Altersbereichs eine neue Facette des Nachwuchsfußballs kennen. Dass es mich zudem stolz macht, bei Länderspielen dabei sein zu können, will ich gar nicht verbergen. Ich bedanke mich für das Vertrauen und kann es kaum erwarten, bei den kommenden Lehrgängen einzusteigen."

[jf]