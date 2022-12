Neue A+ Lizenz: Besonderes "Wir-Gefühl"

Kurz vor Jahresende hat auch ein erfolgreicher Pilotlehrgang sein Ende gefunden. Nach einem Jahr Lehrzeit haben die 21 Teilnehmer der neuen A+ Lizenz am DFB-Campus feierlich ihre Zertifikate erhalten. Die A+ Lizenz ist die neugeschaffene höchste Trainerlizenz, die der DFB in seiner Ausbildungstreppe im professionellen Nachwuchsfußball bereitstellt.

Die Entwicklungstreppe des DFB bietet durchgehend altersspezifische Profile für Jugend- und Erwachsenentrainer*innen. Alle Teilnehmer arbeiten in den Leistungszentren der Bundesliga bis zur 3. Liga oder als Verbandsportslehrer sowie Stützpunktkoordinatoren. Sie betreuen dort alterstechnisch eine Spanne von Jugendmannschaften im Leistungsbereich, die sich von der U 12 bis zur U 19 sowie der Gesamtkoordination einzelner Leistungszentren erstreckt.

Der Leiter der DFB-Akademie, Tobias Haupt, dankte den Teilnehmern für ihr Vertrauen: "Dieser erfolgreiche Pilot ist sowohl für den DFB als auch für jeden Absolventen ein Meilenstein. Wir streben in der DFB-Akademie eine Entwicklung auf Augenhöhe unter dem Motto 'Wissen schaffen, Wissen teilen' an. Die Herausforderungen rund um den deutschen Fußball können wir nur gemeinsam anpacken. Die Verantwortlichen und Trainer in den Leistungszentren sind ein entscheidender Faktor. Sie sind der Schlüssel zu unseren Talenten und somit auch zu den zukünftigen Nationalspieler*innen. Sie wollen wir individuell und kompetenzorientiert weiterentwickeln."

Alle 21 Teilnehmer bestehen die Abschlussprüfung

In Zahlen verbrachten die 21 Teilnehmer 43 Tage gemeinsam am DFB-Campus in Frankfurt oder an der Sportschule in Hennef. In zusätzlichen 102 Online-Anwendungen und 37 Anwendungswochen erbrachten die Absolventen neun Zwischenleistungen bis zur finalen Abschlussleistung, die alle ausnahmslos bestanden.

So zollte auch Lehrgangsleiter Lars Tiefenhoff den Absolventen Respekt: "Wir wissen, was hier geleistet wurde. Die Doppelbelastung im vergangenen Jahr war äußerst herausfordernd. Gerade die letzten Wochen haben den Stellenwert der Arbeit im professionellen Nachwuchsfußball gezeigt. Deshalb wollen wir als Lehrgangsverantwortliche das Bewusstsein schaffen, dass hier gerade etwas Besonderes passiert."

Die Vergabe der Zertifikate lockerte die Gruppe auf, indem sie beim gegenseitigen Trikot-Wichteln persönliche Anekdoten aus der Kurs-Zeit aufleben ließen. Absolvent Benjamin Adam, Trainer der U 16 von Bayer Leverkusen, sagt: "Niemand wusste, was ihn bei der völlig neuen A+ Lizenz erwartet. Unser Kurs lebte von spannenden Referent*innen und vor allem vom WIR-Gefühl sowie dem Erfahrungsschatz der Teilnehmer. Nach erkenntnisreichen Monaten und intensiven Diskussionen geht unser Entwicklungsprozess aber weiter. Dafür sind wir bestens gerüstet."

