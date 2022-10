Neuauflage: U 17 gegen Nigeria im Spiel um Platz 3

Nach dem knappen 0:1 gegen Spanien im Halbfinale der Weltmeisterschaft in Indien gilt es für die U 17-Juniorinnen nun, die Köpfe hochzunehmen und nach vorne zu blicken. Gegen Nigeria, das sein Halbfinale gegen Kolumbien mit 5:6 im Elfmeterschießen verlor, steht heute (ab 12 Uhr MEZ, live auf FIFA+) in Navi Mumbai das Spiel um Platz 3 an. Auch wenn es für den ganz großen Titel nicht gereicht hat, will das Team von DFB-Trainerin Friederike Kromp ein starkes Turnier mit einem Erfolgserlebnis und der Bronzemedaille abschließen.

"Das Spiel um Platz drei wird für uns als U 17 das letzte Spiel in dieser Konstellation und dadurch zum Abschluss einer emotionalen und tollen gemeinsamen Reise. Dass wir nun gegen Nigeria noch die Chance auf eine WM-Medaille haben, verleiht dieser Partie zusätzlich enorme Bedeutung. Trotz des verlorenen Halbfinals haben wir bis hierhin ein tolles Turnier gespielt und wollen nun gegen Nigeria unbedingt gewinnen und die Bronzemedaille mit nach Hause nehmen", sagt Kromp, die wieder auf alle Spielerinnen zurückgreifen kann. "Glücklicherweise ist unser Team nach den Corona-Fällen in der letzten Zeit inzwischen wieder komplett. Wir freuen uns sehr, dass nun alle Spielerinnen an dieser für uns besonderen Partie teilhaben und wir uns der anstehenden Aufgabe geschlossen als Team stellen können."

"Noch einmal alle Kräfte mobilisieren"

"Die Herausforderung wird heute sein, den Frust über das so unglückliche Ausscheiden gegen Spanien in Energie und Willensstärke umzuwandeln. Jede Einzelne wird heute nochmal für sich, das gesamte Team und auch den tollen Support von Familie und Freunden vor Ort und von zu Hause alle noch vorhandenen Kräfte mobilisieren", so Kromp weiter.

Nicht nur in der souverän absolvierten Gruppenphase mit drei Siegen aus drei Spielen und dem starken 2:0 gegen Brasilien im Viertelfinale hat das Kromp-Team bereits bewiesen, mit den Spitzenteams weltweit mithalten zu können. Auch beim 0:1 gegen Spanien war die deutsche U 17 bis zum Gegentor in der 90. Minute mindestens ebenbürtig.

Nigeria ein "alter Bekannter"

Im Spiel um Platz 3 gegen Nigeria kommt es zur Neuauflage des ersten Gruppenspiels beider Mannschaft. In Goa siegte Deutschland mit 2:1 nach 0:1-Rückstand. Anschließend entschied Nigeria bis zum Halbfinale jedes Spiel für sich.

Ebenfalls heute (ab 15.30 Uhr MEZ, live bei FIFA+) steigt dann das Finale zwischen Spanien und Kolumbien.

