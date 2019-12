Neuauflage des Finals: BVB gegen 1. FC Köln

Im Juni waren sie Gegner im Finale um die Deutsche Meisterschaft. Auch in dieser Saison sind sie Kandidaten für Spitzenplätze in der Staffel West der B-Junioren Bundesliga: Die U 17 von Borussia Dortmund empfängt heute (ab 11 Uhr) den 1. FC Köln zum Topspiel. Der unbesiegte BVB führt die Tabelle an. Meister Köln ist erster Verfolger. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonstart: 19 von 21 möglichen Punkten nach sieben Spielen: Viel besser hätte die neue Spielzeit für Borussia Dortmund kaum starten können. Nur drei Gegentreffer bedeuten in der Staffel West den besten Wert. Bei der Anzahl der geschossenen Tore muss sich der BVB mit 24 Treffern nur hinter Bayer 04 Leverkusen (25) einreihen. Die optimale Ausbeute gelang den Dortmundern nur beim 0:0 im Revierderby gegen den FC Schalke 04 nicht. Der aktuelle Deutscher Meister 1. FC Köln kassierte seine bislang einzige Niederlage direkt am 1. Spieltag im Derby gegen Leverkusen (0:1). Anschließend starteten die Kölner aber mit sechs Siegen hintereinander durch. Die insgesamt 18 Zähler bedeuten einen Punkt Rückstand auf Borussia Dortmund und Tabellenplatz zwei. Seit 267 Minuten haben die "Geißböcke" kein Gegentor mehr kassiert.

Die Trainer: BVB-Trainer Sebastian Geppert ist bereits seit 2013 im Nachwuchsbereich für Borussia Dortmund tätig. Bis 2015 war er zunächst Co-Trainer bei der U 16, dann der U 17. Mit dem Wechsel des damaligen U 19-Trainers Hannes Wolf im September 2016 zum VfB Stuttgart und der Beförderung des vorherigen U 17-Trainers Benjamin Hoffmann zu den A-Junioren rückte Geppert auf den Cheftrainerposten. In seiner Premierensaison als U 17-Trainer führte der 35-Jährige den BVB-Nachwuchs auf Anhieb in die Endrunde, schied aber im Halbfinale gegen den SV Werder Bremen aus (1:1, 0:3). Ein Jahr später gelang dann aber durch einen 3:2-Finalsieg beim damaligen Titelverteidiger FC Bayern München der Titelgewinn. Die Wiederholung dieses Triumphes verpasste Fußball-Lehrer Geppert in der vergangenen Saison mit dem 2:3 im Endspiel gegen den 1. FC Köln nur knapp. Bei den B-Junioren des "Effzeh" ist mit Markus Daun seit Saisonbeginn ein alter Bekannter zurück an der Seitenlinie. Der ehemalige Bundesligaprofi von Bayer 04 Leverkusen, des SV Werder Bremen und des 1. FC Nürnberg hatte die U 17 bereits von November 2015 bis Juni 2017 sowie von Oktober 2017 bis Dezember 2017 betreut. Nach seiner bestandenen Ausbildung zum Fußball-Lehrer war der 39-Jährige in der vergangenen Saison zwischenzeitlich Trainer der U 21 in der Regionalliga West. Er folgte nun auf Meister-Trainer Martin Heck, der - um sich besser auf seine Ausbildung zum Fußball-Lehrer konzentrieren zu können - als Assistent in den Trainerstab der U 21 aufgerückt ist.

Die Torjäger: Den ersten Platz in der internen Torschützenliste von Borussia Dortmund teilen sich zwei Spieler. Sowohl für Stürmer Bradley Fink als auch für Ken Mata stehen nach sieben Einsätzen jeweils fünf Treffer zu Buche. Der Mittelfelfspieler stand allerdings mit 285 Minuten Einsatzminuten deutlich kürzer auf dem Feld als sein Offensivkollege Fink (520). Staffelweit belegt das Duo gemeinsam mit Deniz-Fabian Bindemann vom SC Preußen Münster den dritten Platz in der Torschützenliste. Kölns bester Torschütze Maximilian Schmid erzielte bislang sechs Treffer bei sechs Einsätzen. Nur Emrehan Gedikli (Bayer 04 Leverkusen/10 Tore) war erfolgreicher. Schmid hat seine Torjägerqualitäten aber nicht nur in der B-Junioren Bundesliga gezeigt. In seinem ersten Spiel für die U 19 gehörte der 16-Jährige direkt zur Startelf und erzielte beim 1:0 gegen den Wuppertaler SV den Siegtreffer.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der Staffel West der B-Junioren-Bundesliga standen sich Borussia Dortmund und der 1. FC Köln seit 2007 bereits in 24 Ligaduellen gegenüber. Hinzu kommt das Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison im Finale um die Deutsche Meisterschaft. Die Gesamtbilanz spricht mit zwölf Siegen, sieben Unentschieden und sechs Niederlagen klar für Borussia Dortmund. Das 3:2 im Finale um die Deutsche Meisterschaft war für die Kölner aber der dritte Sieg aus den vergangenen sieben Duellen. Auch die Dortmunder konnten in diesem Zeitraum drei Spiele für sich entscheiden.

Die Stimmen: "Erst drei Gegentore in sieben Spielen sind ein Beweis dafür, dass wir als Mannschaft gut agieren. Das wird auch gegen den 1. FC Köln nötig sein", sagt BVB-Trainer Sebastian Geppert im Gespräch mit DFB.de. "Die Kölner verfügen über viele schnelle Spieler. Die Konter müssen wir schon im Ansatz verhindern." FC-Trainer Markus Daun erwartet in Dortmund "ein Spiel auf Augenhöhe, das in beide Richtungen kippen kann. Die Tagesform und die Effizienz werden eine große Rolle spielen. Bislang waren wir in der Offensive konsequent. Das müssen wir erneut abrufen."

[mspw]