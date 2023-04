Neuauflage des Endspiels von 2022: Hertha BSC empfängt BVB

Es ist die Neuauflage des jüngsten Endspiels: Im Halbfinalhinspiel um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft empfängt der aktuelle Vizemeister Hertha BSC am Ostermontag (ab 11 Uhr, live bei Sky) Titelverteidiger Borussia Dortmund erneut im Stadion auf dem Wurfplatz im Olympiapark. Ende Mai 2022 hatte sich der BVB dort trotz eines 0:1-Rückstands 2:1 durchgesetzt. Der DFB.de-Faktencheck.

Die Erfolge: Titelverteidiger Borussia Dortmund könnte in dieser Saison bereits zum zehnten Mal Deutscher A-Junioren-Meister werden und damit zu Rekordsieger VfB Stuttgart aufschließen. Besonders bemerkenswert: Bei bislang zehn Endspielteilnahmen behielt der BVB neunmal die Oberhand, zuletzt im Vorjahr mit dem 2:1 bei Gastgeber Hertha BSC. Dem BVB bietet sich die große Chance zum Hattrick, er kann zum dritten Mal in Serie nach 2019 und 2022 den Titel gewinnen (2020 und 2021 war die Meisterschaft wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt). Für die Berliner war es erst das zweite Finale überhaupt. 2018 hatte sich Hertha BSC gegen den FC Schalke 04 in Oberhausen 3:1 durchgesetzt und sich damit zum bislang einzigen Mal die nationale U 19-Krone gesichert.

Die Bundesligasaison: Die U 19 von Borussia Dortmund kam in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga - wie schon in der Spielzeit zuvor - erneut ohne Niederlage durch die reguläre Saison und sicherte sich den Staffelsieg. In der Saison 2021/2022 standen nach 16 Partien 14 Siege, zwei Unentschieden und ein Torverhältnis von 55:7 zu Buche. In dieser Spielzeit holt die Borussia erneut die Westmeisterschaft, kam bei einem Spiel weniger auf elf Siege und vier Remis (bei 33:9 Toren). Dennoch war die erneute Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft erst nach dem Saisonfinale (2:1 bei Bayer 04 Leverkusen) perfekt. Der höchste Saisonsieg gelang dem BVB beim 6:1 am 14. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach. Auch Hertha BSC konnte in der Staffel Nord/Nordost den Titelgewinn aus der Vorsaison wiederholen. Nach 13 Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage (1:2 im Derby gegen den 1. FC Union) hatten die Berliner am Ende drei Punkte Vorsprung vor dem ersten Verfolger Dynamo Dresden und mussten am letzten Spieltag, an dem sie spielfrei waren, nicht mehr um die Meisterschaft bangen. Bei einem Torverhältnis von 57:16 erzielte Hertha BSC knapp vor dem Süd/Südwest-Meister 1. FSV Mainz 05 (56:17) die meisten Treffer aller Teams in der A-Junioren-Bundesliga.

Die Trainer: Hertha-Trainer Oliver Reiß, der in dieser Woche seine Ausbildung zur UEFA- Pro-Lizenz (früher "Fußball-Lehrer") erfolgreich abgeschlossen hat, ist gebürtiger Berliner und schon seit 2007 im Nachwuchs des Hauptstadtklubs tätig. Der 40-Jährige hatte bei der U 19 vor Saisonbeginn die Nachfolge von Ex-Nationalspieler Michael Hartmann (48) angetreten, der nach insgesamt neun Jahren in der Berliner Nachwuchsabteilung zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München wechselte. Für Oliver Reiß, der zuvor die U 17 von Hertha BSC trainiert hatte, wäre der Gewinn der Deutschen A-Junioren-Meisterschaft der erste große Titel in seiner noch jungen Trainerkarriere.

Bei der U 19 von Borussia Dortmund steht seit Sommer 2020 Mike Tullberg in der Verantwortung. Der 37 Jahre alte Däne hatte zuvor ein Jahr lang die zweite Mannschaft der Dortmunder in der Regionalliga West betreut, kannte die West-Staffel der A-Junioren- Bundesliga aber auch schon aus seiner Zeit bei der U 19 von Rot-Weiß Oberhausen (Februar 2014 bis Juni 2017). Schon als Aktiver war Tullberg für RWO am Ball (2009 bis 2011) und beendete dort auch seine Karriere. Weitere Stationen waren neben seiner Heimat Dänemark auch Italien (Reggina 1914) und Schottland (Heart of Midlothian). Vom dänischen​ Verein Vendsyssel (Co-Trainer) ging es 2019 zurück nach Deutschland. Die U 19 des BVB führte er zweimal in Folge zum Staffelsieg im Westen, könnte nach dem Finalsieg gegen Hertha BSC (2:1) aus dem Vorjahr jetzt auch den Titel als Deutscher Meister erfolgreich verteidigen. Auch in der UEFA Youth League setzte das Team erneut ein Ausrufezeichen. Erst im Viertelfinale war gegen Hajduk Split im Elfmeterschießen Endstation (8:9).

Die Torjäger: Nicht nur bei den Punkten, sondern auch bei der Anzahl der erzielten Treffer (57) stellte Hertha BSC den Bestwert in der Staffel Nord/Nordost auf. In der Torjägerliste waren die Berliner aber nicht ganz vorne zu finden. Mit 13 Treffern war der türkische U 19- Nationalspieler Teoman Gündüz, der in dieser Spielzeit auch schon auf 14 Einsätze für die U 23 in der Regionalliga Nordost kam, der erfolgreichste Torschütze der Hertha, belegte damit hinter Malick Sanogo vom Lokalrivalen 1. FC Union (17 Saisontreffer) Platz zwei. Zweitbester Torschütze bei den Berlinern ist Pepe Pereira Mendes, der es in dieser Saison auf acht Treffer brachte. In der West-Staffel landete mit Julian Rijkhoff (15 Treffer) auf Platz eins der Torjägerliste, erzielte damit fast die Hälfte aller Dortmunder Treffer (33). Bereits in der Vorsaison hatte sich der niederländische U 18-Nationalspieler mit der gleichen Trefferanzahl die Torjägerkrone gesichert. Linksaußen Samuel Bamba ist mit gerade einmal drei Treffern schon der zweitbeste BVB-Torschütze.

Der direkte Vergleich: Die U 19-Teams von Hertha BSC und Borussia Dortmund standen sich erst dreimal gegenüber. An das jüngste Aufeinandertreffen haben die Berliner keine guten Erinnerungen. Nach dem Führungstreffer von Luca Wollschläger mussten sich die Hauptstädter durch Tore des aktuellen BVB-Profis Jamie Bynoe-Gittens und Bradley Fink im Vorjahresfinale um die Deutsche Meisterschaft vor eigenem Publikum 1:2 geschlagen geben. In der Saison 2017/2018 hatten sich die Berliner jedoch im Halbfinale gegen den BVB durchgesetzt. Nach dem 4:0-Sieg im Hinspiel reichte der Hertha im Rückspiel eine 1:3- Niederlage, um in das Finale einzuziehen. Dort holten die Berliner durch ein 3:1 in Oberhausen gegen Gastgeber FC Schalke 04 erstmals die Deutsche Meisterschaft.

Die Stimmen: "Nach der Halbfinalniederlage im DFB-Pokal der Junioren gegen den 1. FC Köln, bei dem wir erst im Elfmeterschießen ausgeschieden sind, ist bei uns eine Jetzt-erst- recht-Mentalität auszumachen", sagt Hertha-Trainer Oliver Reiß gegenüber DFB.de. "Borussia Dortmund hat kaum Schwächen, verfügt über eine robuste, kompakte und dynamische Truppe. Dieses Gesamtpaket fordert uns Respekt ab. Wir gehen davon aus, dass unglaublich viel Power auf uns zukommen wird." BVB-Trainer Mike Tullberg erklärt im Gespräch mit DFB.de: "Wir werden diese beiden Spiele voll annehmen und versuchen, wieder in das Endspiel einzuziehen. Wir hatten in dieser Saison durch die einfache Runde in der Liga und auch in der UEFA Youth League gefühlt nur K.o.-Spiele. Wir sind es gewohnt, performen zu müssen und nicht verlieren zu dürfen. Hertha BSC gehört fußballerisch zu den besten Teams in Deutschland. Wir wollen ins Finale, müssen das Matchglück erzwingen."

Der Modus: Das Halbfinale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft wird im Pokalsystem mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das heißt: Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels zwischen beiden Teams Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, so wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung sofort durch Elfmeterschießen ermittelt. Die Auswärtstor-Regelung kommt nicht zur Anwendung. Im Endspiel genießt der Sieger des Halbfinalduells zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Köln (Hinspiel am Ostersonntag, ab 13 Uhr, live bei Sky) Heimrecht - und trifft auf den Gewinner der zweiten Halbfinalpaarung zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund. Die Halbfinalrückspiele finden am Freitag, 14. April (ab 16 Uhr, live bei Sky), in Köln sowie Samstag, 15. April (ab 11 Uhr, live bei Sky) in Dortmund statt. Sollte das am Sonntag, 23. April, (ab 11 Uhr, live bei Sky) stattfindende Finale nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden enden, so erfolgt eine Verlängerung (zweimal 15 Minuten). Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, findet ein Elfmeterschießen statt. Gespielt wird entweder im Mainzer Bruchwegstadion oder in Köln.

[mspw]