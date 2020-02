Neu-Mitglied Ramming gleich voll dabei

Christoph Ramming ist erst seit Dezember 2019 Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft. Dafür ist sein Terminkalender mit Einträgen rund um unsere DFB-Auswahl aber schon prall gefüllt. Beim Auftakt ins EM-Jahr in Madrid ist er dabei. Fünf Tage später wird er die deutsche Mannschaft im Stehblock in Nürnberg gegen Italien unterstützen. Wenige Stunden zuvor wird er selbst im Trikot der Nationalmannschaft gegen die Tifosi auflaufen.

Gemeint ist das Fan-Match, bei dem die Anhänger beider Nationen ihr Können auf dem Fußballplatz unter Beweis stellen. Der Ablauf gleicht dem des großen Länderspiels am Abend. Die Spieler tragen echte Nationalmannschafts-Outfits. Vom Spielen der Nationalhymne bis zum Wimpeltausch läuft alles ab wie bei den Profis. Die Vorfreude bei Christoph ist groß. Er sagt: "Schon als Kind war es mein Traum im Trikot der Nationalmannschaft aufzulaufen."

Fan-Match: Gesamtpaket überzeugt

Der 21-Jährige ist leidenschaftlicher Fußballer und Fan. Seit er laufen kann spielt er im Verein. Im Jugendbereich schaffte er es bis in die dritthöchste Spielklasse. Aktuell schnürt er in der Kreisliga für den 1. FC Burgkunstadt als Innenverteidiger die Schuhe.

Auch weil es mit einem Anruf vom Bundestrainer wohl nichts mehr wird, hat ihn das Fan-Match als Alternative überzeugt. "Die Hymne, ein internationaler Gegner, neue Leute – das Gesamtpaket ist einfach super", so Christoph, der bei seinem Debüt in der Nationalmannschaft der Fans mit seiner Spieleröffnung und seiner Kopfballstärke brillieren möchte.

Stehplätze gehören dazu

Im Anschluss trifft er sich mit Freunden im Stehplatzbereich des Max-Morlock-Stadions. "Dass es jetzt bei Länderspielen wieder Stehplätze gibt, ist eine gute Sache", so der Oberfranke. Das gehöre zum Fußball dazu. "Und die zehn Euro Eintritt als Fan Club-Mitglied sind auch fair." Schon in der Vergangenheit war Christoph bei dem einen oder anderen Heimspiel vor Ort. Im vergangenen Sommer unterstützte er sogar unsere U 21-Junioren bei der EM in Italien und San Marino.

Ins Ausland möchte er jetzt auch mit dem DFB-Team, weshalb er zum Auswärtsspiel nach Madrid gegen Spanien fliegen wird. Als Dauerkarten-Inhaber von 1860 München waren internationale Ausflüge mit dem Verein zuletzt eher rar gesät. Deshalb soll es nicht nur bei dem einen Trip nach Madrid bleiben. In Zukunft möchte Christoph regelmäßig auswärts dabei sein. Gespannt blickt das Fan Club-Mitglied deshalb auf die Nations-League-Auslosung am 3. März in Amsterdam. Sein Wunsch: Ein Gegner von der Insel oder aus dem Balkan. So oder so: Christophs Terminkalender wird sicher um ein paar Begegnungen voller.

[jh]