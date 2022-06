Netz: "Großer und wichtiger Karriereschritt"

Am vorletzten Vorbereitungstag auf die Partie der deutschen U 21-Nationalmannschaft gegen Ungarn am Freitag (ab 18.15 Uhr, live bei Sat.1) in der EM-Qualifikation für die Europameisterschaft in Rumänien und Georgien (9. Juni bis 2. Juli 2023) melden sich Luca Netz und Luca Unbehaun in einer digitalen Medienrunde aus der Vorbereitung in Halle Westfalen.

Luca Netz über...

... die letzten beiden Qualifikationsspiele: Wir nehmen uns natürlich vor, die nächsten beiden Spiele zu gewinnen. Die Stimmung in der Mannschaft ist top, alle harmonieren. Wir haben ein paar Neue dabei, die sind alle gut aufgenommen worden. Von daher denke ich, dass wir die beiden Spiele erfolgreich bestreiten werden.

... die Bedeutung der Qualifikation für die U 21-EM: Eine U 21-EM bedeutet sehr viel. Letztes Jahr haben Spieler wie Nico Schlotterbeck, David Raum und Florian Wirtz die EM gewonnen und sich danach top weiterentwickelt. So ein Turnier zu gewinnen, ist ein großer und wichtiger Schritt in der Karriere.

... das Spiel gegen Polen: Natürlich haben wir das Hinspiel nicht vergessen. Das war ein unglückliches Spiel für uns, es ist blöd gelaufen. Im Rückspiel wollen wir uns revanchieren und werden dafür alles geben.

... seine Rolle in der U 21: Ich kann meine Stärken in der U 21 einbringen und hoffe, damit zum Erfolg beitragen zu können. In der Offensive bin ich bislang noch nicht wirklich zur Geltung gekommen. Tiefenläufe, Flanken, Eins-gegen-eins: Das sind alles Sachen, die noch nicht so zum Vorschein gekommen sind, die ich aber kann.

... seine erste Saison bei Borussia Mönchengladbach: Es ist mir gelungen, mehr Spielpraxis zu bekommen. Deswegen ist es eine Top-Saison für mich gewesen, unabhängig von dem Saisonergebnis und dem, was wir erreichen wollten. Ich konzentriere mich auf Fußball und denke, dass ich auch nächste Saison unter einem neuen Trainer meine Leistungen abrufen kann.

Luca Unbehaun über...

... seine Nachnominierung: Ich hatte vor der Nachnominierung schon einen Anruf bekommen und erfahren, dass es eventuell dazu kommen könnte. Im Urlaub auf Mauritius habe ich jeden Tag trainiert, um mich darauf vorzubereiten, falls der Fall eintritt. Als dann im Urlaub die Nachricht kam, habe ich mich sehr gefreut. Ich wurde das erste Mal für die U 21 nominiert. Mir ist es wichtig, hier zu zeigen, was ich kann. Ich werde in jedem Training Gas geben und versuchen, mich beim Trainer zum empfehlen.

... die Bedeutung der Qualifikation für die U 21-EM: Wir alle wollen den EM-Einzug klar machen. Wenn wir das bereits gegen Ungarn schaffen, ist die Freude in der Mannschaft natürlich groß. Für mich persönlich wäre die U 21-EM nach der U 17-EM vor einigen Jahren auch ein sehr schönes Erlebnis.

... Torwarttrainer Klaus Thomforde: Ich habe die ersten sechs Tage hier mit Klaus gearbeitet und kenne ihn schon, seitdem ich 14 oder 15 bin. Bis jetzt macht das Training Spaß und ees bringt mich weiter, auch wenn es hart ist. Ich habe in der Rückrunde versucht, an meiner Strafraumbeherrschung und meiner Präsenz zu arbeiten. Ich denke, dass ich in den Bereichen in letzter Zeit einen Schritt nach vorne gemacht habe. Unter Klaus kann ich mich vor allem auch im Bereich Persönlichkeit weiterentwickeln.

... seine Einsätze für Borussia Dortmund II: Die 3. Liga ist eine gute Bühne, vor allem als junger Torwart. Ich war froh, dass ich nach der Handverletzung gut wieder zurückgekommen bin und viele Spiele machen konnte. Nächstes Jahr möchte ich fit bleiben und versuchen, so viele Spiele wie möglich zu machen.

[dfb]