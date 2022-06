Neidhart neuer Trainer beim SV Waldhof

Der SV Waldhof Mannheim hat einen Nachfolger für Trainer Patrick Glöckner, dessen am Saisonende auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde, gefunden. Christian Neidhart übernimmt beim ehemaligen Bundesligisten die Position als Chefcoach und startet mit seiner neuen Mannschaft am 15. Juni in die Vorbereitung auf die Drittliga-Spielzeit 2022/2023.

Der 53-Jährige trainierte von 2013 bis 2020 den SV Meppen und führte die Emsländer 2016/2017 zum Aufstieg in die 3. Liga. Im Anschluss etablierte der gebürtige Braunschweiger den SVM in der Spielklasse. In den beiden zurückliegenden Jahren stand Neidhart in der Regionalliga West bei Rot-Weiss Essen in der Verantwortung. Mit 81 Punkten aus 36 Spielen legte er den Grundstein für den Drittliga-Aufstieg von RWE. In der DFB-Pokal-Saison 2020/2021 erreichte er mit seinem Team außerdem das Viertelfinale.

Neidhart: "Auf uns warten spannende Wochen und Monate"

"Nach intensiven Gesprächen mit verschiedenen Kandidaten in den vergangenen Wochen sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir mit Christian Neidhart die optimale Lösung für die vakante Trainerposition gefunden haben", so Tim Schork, Geschäftsführer Sport, beim SV Waldhof Mannheim. "Sowohl in Meppen als auch zuletzt in Essen hat Christian nachhaltig erfolgreich gearbeitet. In seiner Trainerkarriere hat er sich alles hart erarbeitet. Er kennt die 3. Liga, ebenso wie die Wucht in einem Traditionsverein und kann eine Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln. Im persönlichen Kontakt konnten wir uns dann davon überzeugen, dass Christian für diese Aufgabe brennt und mit uns die nächsten Schritte gehen möchte."

Christian Neidhart meint: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe beim SV Waldhof Mannheim. Die Voraussetzungen sind hier gegeben, um die nächsten Schritte mit dem Verein zu gehen. Wir haben ambitionierte Ziele, die wir mit dem Start der Vorbereitung durch Fleiß und harte Arbeit angehen möchten. Besonders freue ich mich, erneut für einen Traditionsverein arbeiten zu können. Die Unterstützung unserer Fans muss die Basis für unseren gemeinsamen Erfolg sein. Auf uns alle warten spannende Wochen und Monate. Ich freue mich nun diese Arbeit mit vollem Elan anzugehen."

[mspw]