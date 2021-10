Neid erhält Goldene Sportpyramide 2021

Die frühere Nationalspielerin und Bundestrainerin Silvia Neid wird von der Deutschen Sporthilfe mit der Goldenen Sportpyramide geehrt werden. Die 57-Jährige wurde mit der Frauen-Nationalmannschaft Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin. Ihr Name ist untrennbar mit der Geschichte des Frauenfußballs in Deutschland verknüpft. Mit der Auszeichnung geht ein Preisgeld von 25.000 Euro einher, das an von ihr ausgewählte Projekte im Sport ausgezahlt wird.

Die dreimalige "Welttrainerin des Jahres" wird gleichzeitig in die "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen, ein Forum der Erinnerung an Menschen, die durch ihren Erfolg im Wettkampf oder durch ihren Einsatz für Sport und Gesellschaft Geschichte geschrieben haben. Die Ehrung erfolgt am 24. November 2021 im Allianz Forum in Berlin, Neid wird gemeinsam mit dem ehemaligen Tischtennis-Präsidenten Hans Wilhelm Gäb geehrt, der die Goldene Sportpyramide 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht erhalten konnte.

Die seit 2000 durchgeführte Wahl zur Goldenen Sportpyramide erfolgte durch die bisherigen Preisträger sowie den Sporthilfe-Stiftungsrat als unabhängige Jury. Zu den vorherigen Preisträgern gehören unter anderem Steffi Graf, Katarina Witt, Franz Beckenbauer, Heiner Brand, Henry Maske, Uwe Seeler und Weltmeistertrainer Joachim Löw.

[sid]