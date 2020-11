Nations League: Veränderter Kader gegen Ukraine und Spanien

Mit Blick auf die beiden Nations-League-Spiele am Samstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF und im Fan Club-Radio) gegen die Ukraine und am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF und im Fan Club-Radio) in Spanien hat es erwartungsgemäß personelle Veränderungen im Kader der deutschen Nationalmannschaft gegeben.

Im Teamquartier in Leipzig sind inzwischen Manuel Neuer, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Niklas Süle, Leroy Sané (alle FC Bayern München) sowie Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Timo Werner (FC Chelsea) und Toni Kroos (Real Madrid) eingetroffen. Dagegen werden Nico Schulz (Borussia Dortmund), Ridle Baku (VfL Wolfsburg) und Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) nicht mehr zur Verfügung stehen. Hofmann hat sich beim Spiel gegen Tschechien einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Baku, der am Mittwoch über die volle Distanz sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben hat, kehrt in den Kreis der U 21-Nationalmannschaft zurück.

Robin Gosens (Atalanta Bergamo), der bereits mit Wadenproblemen nach Leipzig angereist war, wird für die Länderspiele ebenfalls ausfallen. Somit stehen Bundestrainer Joachim Löw derzeit 20 Feldspieler und drei Torhüter zur Verfügung.