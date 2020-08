Nations League: Spanien gegen Deutschland mit Thiago und Olmo

Die Bundesliga-Profis Dani Olmo (RB Leipzig) und Thiago (Bayern München) stehen im vorläufigen Aufgebot der spanischen Nationalmannschaft für das Spiel in der Nations League am 3. September (ab 20.45 Uhr) in Stuttgart gegen die deutsche Nationalmannschaft. Angeführt wird die Auswahl der Furia Roja von Abwehr-Ass Sergio Ramos von Real Madrid.

Das spanische Aufgebot

Tor: David De Gea (Manchester United), Kepa (FC Chelsea), Unai Simon (Athletic Bilbao)

Abwehr: Jesus Navas (FC Sevilla), Dani Carvajal (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Pau Torres (FC Villarreal), Diego Llorente (Real Sociedad San Sebastian), Jose Gaya (FC Valencia), Sergio Reguilon (FC Sevilla), Eric Garcia (Manchester City)

Mittelfeld: Fabian (SSC Neapel), Thiago (Bayern München), Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodrigo Hernandez (Manchester City), Mikel Merino (Real Sociedad San Sebastian), Dani Olmo (RB Leipzig), Oscar Rodriguez (Real Madrid)

Angriff: Rodrigo Moreno (Manchester City), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastian), Adama Traore (Wolverhampton Wanderers), Marco Asensio (Real Madrid), Ansu Fati (FC Barcelona), Ferran Torres (Manchester City)

[dfb/sid]