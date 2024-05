Nations League: Heimspiele in Düsseldorf, München und Freiburg

Die deutsche A-Nationalmannschaft der Männer bestreitet ihre Heimspiele in der neuen Saison der UEFA Nations League in Düsseldorf, München und Freiburg. Das haben Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG beschlossen. Auswärts tritt die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Amsterdam, Zenica und Budapest an. Das haben die Fußballverbände der deutschen Gruppengegner Niederlande, Bosnien-Herzegowina und Ungarn festgelegt.

Das Heimspiel gegen Ungarn zum Auftakt in die Nations League am 7. September 2024 in der Merkur Spiel-Arena Düsseldorf wird das erste Spiel der Nationalmannschaft nach der Heim-Europameisterschaft im Sommer sein. Der Vorverkauf für die Partie in Düsseldorf startet im DFB-Ticketportal am Dienstag, 11. Juni, um 10 Uhr für Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft. Der öffentliche Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 13. Juni, um 10 Uhr.

Danach trifft Deutschland am 10. September in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam auf die Niederlande und am 11. Oktober in Zenica im Stadion Bilino Polje auf Bosnien-Herzegowina. Am 14. Oktober und am 16. November folgen die Heimspiele in der Allianz Arena München gegen die Niederlande und im Europa-Park Stadion Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina. Zum Abschluss der Nations League trifft das DFB-Team am 19. November in der Puskas-Arena in Budapest auf Ungarn. Alle Partien werden um 20.45 Uhr angepfiffen.

Zwei Länderspiele vor der Heim-EM

Die Nationalmannschaft, die sich aktuell in Blankenhain im Weimarer Land auf die Heim-Europameisterschaft vorbereitet, wird an diesem Freitag ihr Team Base Camp für die EM im Home Ground von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach beziehen. In den finalen Länderspielen vor Beginn der Heim-EM trifft Deutschland am 3. Juni (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Nürnberg auf die Ukraine und am 7. Juni (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Mönchengladbach auf Griechenland. Für beide Spiele gibt es nur noch wenige Resttickets.

Am 14. Juni (ab 21 Uhr, live bei MagentaTV und im ZDF) eröffnet Deutschland dann die EURO mit dem Spiel gegen Schottland in München. Es folgen die Gruppenspiele am 19. Juni (ab 18 Uhr, live bei MagentaTV und in der ARD) gegen Ungarn in Stuttgart und am 23. Juni (ab 21 Uhr, live bei MagentaTV und in der ARD) gegen die Schweiz in Frankfurt.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.

[dfb]