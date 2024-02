Nations League: Gegen Oranje, Ungarn und Bosnien-Herzegowina

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der UEFA Nations League 2024/2025 in Gruppe 3 der Liga A auf die Niederlande, EM-Vorrundengegner Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Paris.

"Das ist eine interessante Gruppe mit guten Spielen", sagt Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Auf die Niederlande, gegen die wir ja schon im März spielen, sind wir schon mal vorbereitet."

Die Gruppenspiele der dritten Wettbewerbsauflage werden in drei Terminblöcken absolviert: Die Spieltage eins und zwei finden vom 5. bis 7. und 8. bis 10. September 2024, Spieltage drei und vier vom 10. bis 12. und 13. bis 15. Oktober sowie die Spieltage fünf und sechs vom 14. bis 16. und 17. bis 19. November statt. Die vier Gruppensieger und Gruppenzweiten der Liga A spielen vom 20. bis 25. März 2025 die Viertelfinals, das Finalturnier ist für den 4. bis 8. Juni 2025 terminiert.

Liga A

Gruppe 1: Kroatien, Portugal, Polen, Schottland

Gruppe 2: Italien, Belgien, Frankreich, Israel

Gruppe 3: Niederlande, Ungarn, DEUTSCHLAND, Bosnien-Herzegowina

Gruppe 4: Spanien, Dänemark, Schweiz, Serbien

Liga B

Gruppe 1: Tschechien, Ukraine, Albanien, Georgien

Gruppe 2: England, Finnland, Irland, Kasachstan

Gruppe 3: Österreich, Norwegen, Slowenien, Griechenland

Gruppe 4: Wales, Island, Montenegro, Türkei

Liga C

Gruppe 1: Schweden, Aserbaidschan, Slowakei, Estland

Gruppe 2: Rumänien, Kosovo, Zypern, Sieger Litauen/Gibraltar

Gruppe 3: Luxemburg, Bulgarien, Nordirland, Belarus

Gruppe 4: Armenien, Färöer Inseln, Nordmazedonien, Lettland

Liga D

Gruppe 1: Verlierer Litauen/Gibraltar, San Marino, Liechtenstein

Gruppe 2: Moldau, Malta, Andorra

