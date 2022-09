Nations League: Flick nominiert einen Neuling und drei Rückkehrer

Mit einem Neuling und drei Rückkehrern im Kader im Vergleich zu den Juni-Länderspielen geht die Nationalmannschaft in die abschließenden beiden Gruppenspiele in der UEFA Nations League gegen Ungarn und England. Bundestrainer Hansi Flick hat erstmals den 20 Jahre alten Verteidiger Armel Bella Kotchap vom englischen Premier-League-Klub FC Southampton berufen. Außerdem kehren Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona, der im Juni in Absprache mit Bundestrainer Flick pausiert hatte und nicht für die vier Spiele im Rahmen der UEFA Nations League nominiert worden war, Matthias Ginter vom SC Freiburg und Robin Gosens von Inter Mailand in das 24 Mann starke Aufgebot zurück.

Das DFB-Team trifft am 23. September (ab 20.45 Uhr, live im ZDF, hier geht es zu den Tickets), in Leipzig auf Ungarn. Am 26. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) folgt das abschließende Gruppenspiel der UEFA Nations League im Londoner Wembley-Stadion gegen England. Deutschland ist in der Gruppe 3 der Nations League aktuell mit sechs Punkten und damit mit einem Zähler Rückstand Tabellenzweiter hinter Ungarn. Die vier Gruppensieger der Liga A spielen den Gewinner der Nations League in einer Endrunde im Juni 2023 aus.