Nations League: DFB-Team gegen Ukraine, Spanien und Schweiz

Die deutsche Nationalmannschaft darf sich bei der zweiten Auflage der Nations League auf sehr interessante und anspruchsvolle Gegner freuen. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw trifft in Gruppe 4 der A-Liga auf die Ukraine, Spanien und die Schweiz. Das ergab die Auslosung am Dienstagabend in der alten Amsterdamer Börse.

"Alle Gegner sind interessant. Mit der Schweiz gibt es ein Nachbarschaftsduell, die Ukraine hat sich sehr gut entwickelt und Spanien ist weiterhin eine Topnation auf hohem Niveau", so Löw. "Wir können uns freuen, es sind interessante Partien - auch für die Fans. Jedes Spiel hat seine Brisanz und Spannung."

Die Begegnungen werden an drei Doppel-Spieltagen im September, Oktober und November ausgetragen. Die vier Gruppensieger der Division A qualifizieren sich für das Endturnier im Juni 2021, die Gruppenletzten steigen ab.

Zuvor trifft das DFB-Team bei der Europameisterschaft 2020 (12. Juni bis 12. Juli) in der Vorrunde in München unter anderem auf Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal.

