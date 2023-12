Nations League: DFB-Frauen in Wales heute live im Stream

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat die Tür zum Einzug in das Final-Four-Turnier um die Olympiatickets mit 3:0 gegen den direkten Konkurenten Dänemark in Rostock aufgestoßen, nun gilt es noch durchzugehen. Für den Gruppensieg in der UEFA Nations League reicht gegen Wales in Swansean heute (ab 19.30 Uhr MEZ, live bei sportschau.de) ein Sieg. Wo das Spiel zu sehen ist, wie der Stand der Dinge in der deutschen Gruppe ist und was Interimsbundestrainer Horst Hrubesch zu Wales sagt, beantwortet DFB.de im FAQ.

Wer zeigt das Länderspiel in Wales live?

Mit der parallelen Ausstrahlung zweier Achtelfinalpartien um den DFB-Pokal der Männer ist die Konkurrenz im TV groß. Sportschau.de bietet für alles Fans jedoch online hier einen Livestream des Spiels in Wales an. Gesendet wird dort ab 19.20 Uhr.

Gibt es einen Liveticker zum Spiel in Wales?

Ja! Im Liveticker auf DFB.de werden die Fans, die das Spiel nicht im Stream verfolgen können, wie gewohnt mit allen wichtigen Infos live versorgt.

Wie läuft das mit den DFB-Frauen und Olympia?

Drei europäische Nationen qualifizieren sich für das olympische Fußballturnier um Gold, Silber und Bronze. Erstmals werden die Plätze nicht nach WM-Abschneiden vergeben, sondern durch die neu eingeführte Nations League. Frankreich hat als Gastgeber seinen Startplatz bereit sicher. Damit bleiben zwei Olympiatickets für Europa, die an die Finalisten der Nations League gehen (sollte Frankreich darunter sein, dann auch an den Drittplatzierten).

Um auf den Zug in Richtung Olympia in Paris aufzuspringen, muss das Hrubesch-Team also seine Gruppe in der Nations League zwingend gewinnen. Nach dem Sieg gegen Dänemark stehen die Chancen dafür gut: Die DFB-Frauen führen die Tabelle in Gruppe 3 an und könnten bei einem eigenen Erfolg in Wales durch den gewonnenen direkten Vergleich gegen die Däninnen nicht mehr vom ersten Tabellenplatz verdrängt werden.

Bei einem Gruppensieg ginge es im kommenden Jahr beim Final-Four-Turnier im K.o.-System mit den anderen drei Gruppensiegern weiter. Frankreich und Weltmeister Spanien haben ihren Platz bereits sicher, hinzu kommt dann neben dem Gewinner der deutschen Gruppe entweder die Niederlande, England oder Belgien.

Wer steht im Kader der deutschen Frauen-Nationalmannschaft?

Viele bekannte Gesichter. Interimsbundestrainer Horst Hrubesch vertraut zu Großteilen dem Kader, der schon unter Vorgängerin Martina Voss-Tecklenburg zusammengespielt hat. Erstmals nominiert wurde Mittelfeldspielerin Elisa Senß von Bayer 04 Leverkusen. Torhüterin Merle Frohms (VfL Wolfsburg) sowie die Mittelfeldspielerinnen Sydney Lohmann und Lina Magull (beide FC Bayern München) sind ins DFB-Team zurückgekehrt, nachdem sie zuletzt wegen Verletzungen im Kreis der Nationalmannschaft gefehlt hatten. Verletzungsbedingt verzichten musste Horst Hrubesch diesmal auf die Wolfsburgerinnen Lena Oberdorf (Rückenprobleme) und Felicitas Rauch (Verletzung am Zeh) sowie Bayern-Angreiferin Lea Schüller (angeschlagen). Zudem tritt Laura Freigang die Reise nach Wales wegen Leistenproblemen nicht an.

Was sonst noch zu sagen wäre...

"Ich habe von vornherein gesagt: Das schwerste Spiel kommt jetzt, Wales wird eine harte Nuss", so Hrubesch nach dem Erfolg gegen Dänemark. "Aber die Mädels haben das erste Spiel gegen Wales deutlich dominiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns den Gruppensieg jetzt noch nehmen lassen." Das Hinspiel gegen Wales in Sinsheim hatte Deutschland am 27. Oktober 2023 mit 5:1 für sich entschieden.

[dfb]