Nationalteam und Patriots: Gemeinsam gegen Obdachlosigkeit

Wer so starke Unterstützung hat, steht nicht allein da. Am Dienstag versammelten sich ein Nationalspieler, ein Vizeeuropameister und WM-Dritter, ein zweimaliger Super-Bowl-Champion und ein aktueller NFL-Star, um sich gemeinsam für benachteiligte Menschen starkzumachen. Rund um das beeindruckende Stadion der New England Patriots in Foxborough im US-Bundestaat Massachusetts packten unter anderem Nationalspieler Robin Gosens, DFB-Teamarzt Dr. Jochen Hahne und Teammanager Thomas Beheshti, die allesamt dem Stiftungsrat der Stiftung der Nationalmannschaft angehören, sowie der frühere deutsche Nationalspieler Arne Friedrich tatkräftig mit an, um gemeinsam mit dem Patriots-Linebacker Raekwon McMillan und dem früheren Star Tully Banta-Cain Lebensmittel- und Sachspenden für Bedürftige in der Region Boston vorzubereiten.

Die Stiftung der Nationalmannschaft, die Stiftung des NFL-Klubs New England Patriots sowie die Stiftung der New England Revolution aus der amerikanischen Major League Soccer (MLS) haben sich im Rahmen der laufenden USA-Reise des Teams um Bundestrainer Julian Nagelsmann zusammengeschlossen, um gemeinsam bedürftige Menschen in der Region New England/Boston zu unterstützen.

Gosens: "Das Normalste auf der Welt, etwas zurückzugeben"

"Wir müssen uns alle immer wieder vor Augen führen, in welch privilegierter Lage wir uns befinden", betonte Robin Gosens, der vorher aufmerksam der Rede eines Streetworkers aus Boston zugehört hatte. "Alleine, dass wir ein Haus oder ein Dach über dem Kopf haben, das ist alles andere als selbstverständlich, das sieht man hier, das sieht man aber auch in Deutschland, da muss man gar nicht weit weg gehen. Es trifft und es berührt. Und in mir selbst wächst gleichzeitig die Verantwortung, dass man der Gesellschaft etwas zurückgibt, was Gutes tut. Für uns ist es das Normalste auf der Welt, etwas zurückzugeben. Das muss aber nicht immer an die große Glocke gehängt werden."

Die Lebensmittel wurden mit der Unterstützung des deutschen Lebensmittelkonzerns LIDL, einem der offiziellen Partner der UEFA EURO 2024 in Deutschland, beschafft. Neben dem 82-maligen Nationalspieler Friedrich, der mit der Nationalmannschaft 2010 WM-Dritter und 2008 Vizeeuropameister wurde, und zum Schluss seiner Karriere für Chicago Fire in der MLS spielte, nahm auch Andreas Rettig, DFB-Geschäftsführer Sport, an dem Charity-Event teil. Zum Weltobdachlosentag wurden rund 300 Pakete unter anderem mit Winterkleidung, Essen und auch Souvenirs wie Autogrammkarten gepackt und auf Lieferwagen geladen.

Die Stiftung der Nationalmannschaft entstand im Frühsommer 2020. Die Einrichtung engagiert sich unter anderem in den Bereichen Gesundheit, Umwelt, Förderung des Sports und der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. "Die Unterstützung von wohnungslosen und benachteiligten Menschen ist uns in der Stiftung der Nationalmannschaft ein besonderes Anliegen", so Robin Gosens. "Daher möchten wir auch auf unserer USA-Reise hier ein Zeichen setzen. Es freut uns sehr, dass wir diese Aktion mit den Patriots und Revolution umsetzen konnten."

Bildung, Kreativität und Entwicklung des Charakters fördern

Die New England Patriots Foundation ist eine von Robert Kraft gegründete gemeinnützige Einrichtung, die wohltätige und philanthropische Organisationen in ganz New England unterstützt. Das Hauptziel der Stiftung besteht darin, Programme zu unterstützen, die der Jugend und den Familien der Region New England helfen, indem sie Programme zur Förderung der kulturellen Vielfalt, Bildung, Familie und Gesundheit unterstützen. Die Stiftung hat ein besonderes Interesse an Jugendprogrammen, die Bildung, Kreativität und die Entwicklung des Charakters fördern. Weitere Informationen stehen unter www.patriots.com/community zur Verfügung.

Die New England Revolution Foundation hat es sich zur Aufgabe gemacht, lokale Partner und philanthropische Initiativen zu unterstützen, die sich auf soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung, das Bewusstsein für Kinderkrebs, Gehirnerschütterungen, Militär und Ersthelfer sowie Inklusion im Sport konzentrieren. Ein zentraler Pfeiler der Revolution Foundation ist die C.H.A.N.G.E.-Plattform des Vereins und der Revolution Players Collaborative Fund, der von der Familie Kraft finanziert wird und bisher fast 250.000 US-Dollar an Basisorganisationen gespendet hat, die sich mit Initiativen für soziale Gerechtigkeit befassen. Für seine Arbeit in der Gemeinde wurde das Team der Revolution Foundation als Marisa Colaiano MLS Community Relations Team of the Year 2022 ausgezeichnet. Weitere Informationen über die New England Revolution Foundation unter www.revolutionsoccer.net/community.

