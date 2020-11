Nationalspielerin Sydney Lohmann verlängert beim FC Bayern

Nationalspielerin Sydney Lohmann hat ihren Vertrag beim FC Bayern München vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2024 verlängert. Die 20 Jahre alte Mittelfeldspielerin war 2016 vom SC Fürstenfeldbruck in die Jugendabteilung des FC Bayern gewechselt und absolvierte in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League insgesamt 57 Partien (elf Tore) für den FCB. Außerdem lief sie viermal für die Nationalmannschaft auf, dabei gelang ihr ein Treffer.

"Ich fühle mich beim FC Bayern absolut zuhause, und es macht riesigen Spaß, jeden Tag mit dem Team zu arbeiten", so Lohmann. "Mein und unser Weg ist noch lange nicht zu Ende, wir haben als Klub und Mannschaft noch enorm viel Potenzial, uns weiterzuentwickeln."

Auch Cheftrainer Jens Scheuer freut sich über die Vertragsverlängerung und schwärmt: "Sydney ist ein internationales Toptalent und entwickelt sich aktuell zur absoluten Topspielerin. Ihre Vertragsverlängerung ist ein tolles Zeichen, ich freue mich wirklich sehr, sie wird eine tragende Säule in unserem Team bilden."

[dfb]