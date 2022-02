Nationalspielerin Nüsken verlängert bei Eintracht Frankfurt

Nationalspielerin Sjoeke Nüsken hat ihren im Sommer auslaufenden Vertrag bei Frauen-Bundesligist Eintracht Frankfurt um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert. 2019 wechselte die gebürtige Westfälin mit 18 Jahren zum 1. FFC Frankfurt - ihrer ersten Station in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Mittlerweile hat die 21 Jahre alte Mittelfeldspielerin 51 Erstligapartien für die Hessinnen absolviert und dabei acht Tore erzielt.

Nachdem Nüsken bereits alle DFB-Jugendteams ab der U 15 durchlaufen hatte, feierte sie beim Länderspiel gegen Belgien im Februar 2021 ihr Debüt in der Frauen-Nationalmannschaft. Seitdem kamen für die Mittelfeldspielerin acht weitere Einsätze im Nationaltrikot dazu, in denen die U 17-Europameisterin von 2017 zwei Treffer beisteuerte.

"Unsere Reise ist noch nicht zu Ende"

Sjoeke Nüsken sagt: "Ich bin davon überzeugt, dass wir als Team noch viel vor uns haben und unsere Reise noch nicht zu Ende ist. Wir wollen viel erreichen, allen voran die Teilnahme an der Champions League, um uns in Zukunft auch international zu beweisen. Ich denke, dass wir auf einem super Weg sind, den ich gemeinsam mit der Mannschaft weitergehen möchte. Ein ausschlaggebender Punkt für die Vertragsverlängerung war für mich außerdem, dass ich mich hier unglaublich wohl fühle. Der Verein ist wie eine zweite Familie für mich. Ich freue mich riesig auf die kommende Zeit und bin sicher, dass mit dieser Mannschaft alles möglich ist."

Eintracht-Sportdirektor Siegfried Dietrich erklärt: "Wir sind ausgesprochen glücklich darüber, dass Sjoeke Nüsken trotz verschiedener Angebote aus dem In- und Ausland den Kreis der bisherigen Vertragsverlängerungen bei den Adlerträgerinnen größer macht und auch in den kommenden beiden Spielzeiten ihren bisherigen Platz als Mittelfeldregisseurin in unserem Kader einnehmen wird. Ihr frühzeitiges Bekenntnis für die Zukunft bei Eintracht Frankfurt bedeutet uns allen sehr viel. Sjoeke ist ein wesentliches Herzstück unseres Teams, das sich unter der Regie von Niko Arnautis gemeinsam so großartig entwickelt hat und nun auch zusammen die nächsten Ziele angehen will. Sjoeke zählt in Deutschland und Europa zu den Ausnahmespielerinnen, die schon in jungen Jahren mit großen individuellen Qualitäten, als Spielmacherin, kluge Impulsgeberin und Teamplayerin für die Entwicklung einer ganzen Mannschaft eine besondere Rolle spielen kann. Auch mit ihrer Persönlichkeit und starken Meinung wird sie für uns, aber auch für die Entwicklung des deutschen Frauenfußballs sehr wertvoll sein."

Cheftrainer Niko Arnautis ergänzt: "Sjoeke ist durch ihre Leistungen in der aktuellen Saison nicht nur in Deutschland, sondern europaweit sehr begehrt. Umso schöner ist es, dass sich eine solche Spielerin weiter für Eintracht Frankfurt entscheidet und auf den Weg vertraut, den wir hier als Mannschaft gehen. Sjoeke ist eine absolute Allrounderin, die auf fast jeder Position ihre Leistung abrufen kann. Sie ist eine Strategin, drückt dem Spiel im zentralen Mittelfeld ihren Stempel auf, ist zweikampfstark und darüber hinaus auch noch abschlussstark und torgefährlich. Sie bringt das gesamte Paket mit und ist in ihrer Persönlichkeit in dieser Saison enorm gereift - auf und abseits des Platzes. Sie ist auf einem richtig guten Weg, bei uns, aber auch in der Nationalmannschaft eine sehr entscheidende Rolle einzunehmen. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Weg weiter begleiten können."

