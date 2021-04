Nationalspielerin Feldkamp wechselt von Essen zu Hoffenheim

Jung-Nationalspielerin Jana Feldkamp wechselt zur kommenden Saison der FLYERALARM Frauen-Bundesliga von der SGS Essen zur TSG Hoffenheim. Die 23-Jährige, die bei den jüngsten Siegen gegen Australien (5:2) und Norwegen (3:1) ihre ersten beiden Länderspiele für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft absolviert hat, unterschrieb einen Vertrag bis 2023 bei der TSG.

"Nach zehn Jahren bei der SGS Essen ist für mich die Zeit gekommen, den nächsten Schritt zu machen", so Feldkamp. "Ich möchte mich fußballerisch, aber auch persönlich weiterentwickeln und denke, dass ich mit der TSG Hoffenheim den idealen Verein und das passende Umfeld für mich gefunden habe."

"Jana ist ein Ballmagnet und überzeugt durch ihre hohe Spielintelligenz und ihre Passsicherheit, die sie bei unserer Spielweise sehr gut einbringen kann", sagt TSG-Trainer Gabor Gallai. Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG Hoffenheim, erklärt: "Wir sind sehr stolz, dass wir von einer Spielerin wie Jana Feldkamp, die schon über viel Bundesliga-Erfahrung verfügt, bereits in den Fokus der Nationalmannschaft geraten ist und gleichzeitig noch großes Potenzial mitbringt, als attraktives Ziel wahrgenommen werden, um sich auf hohem Niveau und unter guten Bedingungen weiterzuentwickeln."

Feldkamp spielt seit 2014 für die SGS Essen und war über 100 Mal für die SGS in der Bundesliga am Ball. Zudem durchlief sie alle U-Nationalmannschaften des DFB und wurde 2017 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet.