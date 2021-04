Nationalspielerin Elsig verlässt Potsdam

Nationalspielerin Johanna Elsig wird den FLYERALARM Frauen-Bundesligisten 1. FFC Turbine Potsdam nach Ende der Saison 2020/2021 verlassen.

Elsig bestritt seit 2013 134 Bundesligapartien für die Potsdamerinnen, zuvor war sie schon für Bayer Leverkusen 40-mal in der höchsten Spielklasse aufgelaufen. Zudem kam sie in beiden Teams insgesamt auf 20 Einsätze im DFB-Pokal und mit Turbine auf sieben Partien in der Women's Champions League. Die 28-Jährige gewann 2011 die U 19- sowie 2009 die U 17-Europameisterschaft und wurde 2011 vom DFB mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet.

"Ich möchte gerne einmal noch einen komplett neuen Weg beschreiten"

"Ich habe hier bei Turbine eine tolle Zeit erlebt und bin den Verantwortlichen, Mitarbeitern und Mitspielerinnen sehr dankbar. Es fällt mir sehr schwer, das wirklich gute Angebot zur Vertragsverlängerung auszuschlagen", sagt die Abwehrspielerin, die 15-mal für die Frauen-Nationalmannschaft auflief. "Letztlich möchte ich aber gerne einmal noch in meiner Karriere einen komplett neuen Weg beschreiten. Mein Herz hängt an diesem Verein und der Stadt. Ich möchte für mich nicht ausschließen, hier noch einmal aufzuschlagen".

"Jojo hat das Zeug, das Gesicht einer Mannschaft, ja, eines Vereins zu sein. Für ihre Zeit in Potsdam und ihr Engagement für Turbine bin ich ihr persönlich sehr dankbar. Für ihren weiteren Weg und die Bewältigung neuer Herausforderungen wünsche ich ihr von ganzem Herzen Gesundheit, Erfolg und auch das nötige Quäntchen Glück", so Vereinspräsident Rolf Kutzmutz.