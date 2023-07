Nationalmannschaft unterstützt SOS-Kinderdorf in Nepal

Im November 2022 angekündigt, im vergangenen Januar dann ging es los: Die Stiftung der deutschen Nationalmannschaft unterstützt, wie vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar verkündet, das SOS-Kinderdorf im nepalesischen Kavre mit einer Zuwendung von einer Million Euro. Die erste von fünf Tranchen in Höhe von jeweils 200.000 Euro wurde Anfang des Jahres überwiesen. Die Spendensumme soll über die kommenden fünf Jahre einen Beitrag leisten, die Betriebskosten des 1997 gegründeten SOS-Kinderdorfes mitzufinanzieren.

Laut Zahlen von tagesschau.de arbeiteten zum Zeitpunkt der WM rund 400.000 Nepalesen in Katar. Die nepalesische Regierung berichtete, dass es während der Bauarbeiten für die WM zu zahlreichen Todesfällen unter den nepalesischen Wanderarbeitern gekommen sei.

Neuendorf: "Maßnahme wird nachhaltig Wirkung entfalten"

Bei der Verkündung der Spende in Doha sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf: "Wir haben uns mit dem Team überlegt, wie wir ein nachhaltiges Zeichen setzen können. Wir werden in Nepal über die nächsten fünf Jahre mit einer Million Euro ein SOS-Kinderdorf unterstützen. Es geht darum, dass Kinder und Jugendliche Bildung erfahren. Die Eltern dieser Kinder sind oft aufgrund ihrer Armut gezwungen, das Land zu verlassen. Wir glauben, dass unsere Maßnahme nachhaltig Wirkung entfalten wird. Wir wollen dazu beitragen, dass die Menschen in Nepal nicht in eine Dauerschleife kommen und immer wieder dazu gezwungen sind, das eigene Land zu verlassen."

Mit der Spende der Stiftung der Nationalmannschaft wird unter anderem das SOS-Familienstärkungsprogramm unterstützt, das in Not geratene Familien unterstützt, damit sie zusammenbleiben können. So wie Kishor und seine Tochter. Der alleinerziehende Vater hat nie eine Ausbildung abgeschlossen. Um den Lebensunterhalt für sich und seine Tochter zu verdienen, absolvierte er im SOS-Ausbildungszentrum Pokhara einen Handyreparaturkurs. Nach dem Kurs wurde er in das SOS-Familienstärkungsprogramm in Kavre aufgenommen. Er bekam Unterstützung, um seine eigene Handy-Reparaturwerkstatt zu eröffnen. Sein Geschäft läuft mittlerweile gut, täglich hat er zwischen 20 und 30 Kund*innen.

"Ziel ist, dass die Familien irgendwann unabhängig leben können"

Auch Sumitras Familie profitiert von der Spende der Nationalmannschaft. Sumitra, heute 28, heiratete im Alter von 16 Jahren. Das glückliche Leben, das sie mit ihren beiden Kindern, ihrem Mann und dessen Mutter in einem ländlichen Viertel am Rande von Kathmandu führte, war mit dem plötzlichen Tod ihres Mannes schlagartig vorbei. "Selbst in diesen schwierigen Zeiten habe ich sehr hart gearbeitet", sagt Sumitra, die als Tagelöhnerin auf einem Bauernhof Arbeit fand. Dennoch hatte sie Mühe, die täglichen Lebenshaltungskosten für ihre Familie zu decken. In der Hoffnung, Unterstützung zu finden, wandte sie sich an das Sozialzentrum des SOS-Kinderdorfs in Kavre und wurde in das SOS-Familienstärkungsprogramm aufgenommen.

"Das Ziel des Programms ist es, dass die Familien irgendwann unabhängig leben können", sagt Prakash Aryal, Koordinator des Familienstärkungsprogramms im SOS-Sozialzentrum. Sumitra erzählte dem SOS-Team, dass sie gerne einen Laden eröffnen würde, und erhielt die dafür notwendige Unterstützung. Dank des Familienstärkungsprogramms können Sumitras Kinder zur Schule gehen, und sie hat ihr Geschäft erweitert und bietet jetzt auch Mahlzeiten an.

Soziales Engagement ist den deutschen Nationalspielern, die sich seit Jahren nachhaltig einbringen, ein persönliches Anliegen. 2020 wurde die Stiftung der deutschen Nationalmannschaft als Treuhandstiftung unter dem Dach der DFB-Stiftung Egidius Braun gegründet.

Über die SOS-Kinderdörfer

Der SOS-Kinderdorf e.V. bietet Kindern in Not ein Zuhause und hilft dabei, die soziale Situation benachteiligter junger Menschen und Familien zu verbessern. In SOS-Kinderdörfern wachsen Kinder, deren leibliche Eltern sich aus verschiedenen Gründen nicht um sie kümmern können, in einem familiären Umfeld auf. Sie erhalten Schutz und Geborgenheit und damit das Rüstzeug für ein gelingendes Leben. Der SOS-Kinderdorfverein begleitet Mütter, Väter oder Familien und ihre Kinder von Anfang an in Mütter- und Familienzentren. Er bietet Frühförderung in seinen Kinder- und Begegnungseinrichtungen. Jugendlichen steht er zur Seite mit offenen Angeboten, bietet ihnen aber auch ein Zuhause in Jugendwohngemeinschaften sowie Perspektiven in berufsbildenden Einrichtungen. Ebenso gehören zum SOS-Kinderdorf e.V. die Dorfgemeinschaften für Menschen mit geistigen und seelischen Beeinträchtigungen.

In Deutschland helfen in 38 Einrichtungen insgesamt rund 4750 Mitarbeitende. Der Verein erreicht und unterstützt mit seinen mehr als 840 Angeboten rund 85.500 Menschen in erschwerten Lebenslagen in Deutschland. Darüber hinaus finanziert der deutsche SOS-Kinderdorfverein 102 Programme in 21 Fokusländern und ist in 110 Ländern mit Patenschaften aktiv. Mehr Informationen gibt es unter www.sos-kinderdorf.de.

[dfb]