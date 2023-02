Nationalmannschaft unterstützt Ausbildung im Kinderfußball

Die Stiftung der Nationalmannschaft hat im Jahr 2022 die 21 Landesverbände bei der Ausbildung von Trainerinnen und Trainern für den Kinderfußball unterstützt. Jeder Landesverband erhielt finanzielle Unterstützung, um über erweiterte Angebote neue Trainerinnen und Trainer mit dem "Kindertrainer*in-Zertifikat“ zu qualifizieren.

Insgesamt wurden im Jahr 2022 durch die Unterstützung der Nationalmannschaft 750 Kindertrainer*innen in den Landesverbänden ausgebildet. Darunter auch Landesverbände, die zum ersten Mal einen Kindertrainer*in-Lehrgang angeboten haben, wie der Berliner FV oder der Thüringer FV. Besondere Highlights waren unter anderem die Lehrgänge in der BayArena in Leverkusen oder im Ostseestadion in Rostock. Das Programm wurde zusammen mit dem DFB-Team für Trainer*innen-Entwicklung im Basisfußball realisiert und von den einzelnen Landesverbänden jeweils umgesetzt.

Persönliche Videobotschaft der Nationalspieler

"Es ist uns ein großes Anliegen, das bemerkenswerte Engagement der Trainerinnen und Trainer an der Basis zu unterstützen. Genau deshalb unterstützen wir die DFB-Landesverbände bei ihrem Engagement für den Kinderfußball und ermöglichten durch unsere Zuwendungen die zusätzliche Vergabe von Kindertrainer*in-Zertifikaten“, sagt Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer, der Vorsitzende des Stiftungsrates der im Frühsommer 2020 eingerichteten Stiftung der Nationalmannschaft. "Im Jahr 2023 werden wir unsere Förderung in gleicher Weise fortsetzen“, so Neuer. WeitereNationalspieler wie Ilkay Gündogan, Thomas Müller und Kevin Trapp haben sich persönlich bei den Kindertrainer*innen per Videobotschaft bedankt und einen erfolgreichen Start in die Trainer*innen-Laufbahn gewünscht.

Neben dem finanziellen Zuschuss, den die Verbände erhalten, ist in Kooperation mit dem Hessischen Fußball-Verband, dem Südwestdeutschen Fußballverband sowie dem Fußballverband Rheinland und dem Bayerischen Fußball-Verband im Mai 2023 eine zentrale Ausbildungsveranstaltung auf dem DFB-Campus in Frankfurt geplant, bei der 100 weitere Kindertrainer*innen für ihre Arbeit im Kinderfußball das Kindertrainer*in-Zertifikat erwerben werden. ​