Nationalmannschaft und Samsung versteigern Team-Phone für guten Zweck

Zum Auftakt des Jahres 2021 startet die deutsche Nationalmannschaft gemeinsam mit DFB-Technologiepartner Samsung eine ausgefallene Aktion für den guten Zweck: Über das Charity-Auktionsportal unitedcharity.de wird ein Paket bestehend aus einem signierten Nationalmannschaftstrikot und dem faltbaren "Galaxy Z Fold2 5G" von Samsung versteigert.

Das Besondere dabei ist, dass das Telefon die Mannschaft 2020 als Team-Phone bei mehreren Länderspielen begleitet hat. Unterwegs wurden damit außergewöhnliche "behind the scenes"-Impressionen eingefangen, zum Beispiel beim Training, im Mannschaftsbus oder im Hotel. Dieser exklusive Content ist Teil des Fan-Pakets und verbleibt auf dem Smartphone. Der Erlös der Auktion geht zu Gunsten der Stiftung "Die Mannschaft" zur Unterstützung karitativer und sozialer Projekte. Die Versteigerung des Fan-Pakets läuft ab sofort unter unitedcharity.de und endet am 7. Februar 2021.

Hier geht's zur Auktion.

