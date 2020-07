Nationalmannschaft trifft auf Türkei und Tschechische Republik

Der Spielplan der Nationalmannschaft für das Kalenderjahr 2020 ist komplett. Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat sich mit den Nationalverbänden der Türkei und der Tschechischen Republik auf die Durchführung von Länderspielen verständigt. Deutschland trifft demnach am 7. Oktober in Köln auf die Türkei und am 11. November in Leipzig auf die Tschechische Republik. Beide Partien sind in die jeweilige offizielle Abstellungsperiode der UEFA integriert.

Bundestrainer Joachim Löw sagt: "Wir möchten die Länderspiele im Herbst nutzen, damit sich unsere junge Mannschaft weiter einspielen kann. Mit Blick auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr wollen wir als Team weiter zusammenwachsen. Die Türkei und die Tschechische Republik sind sportlich sehr interessante Gegner. Neben den Begegnungen in der Nations League werden uns auch diese beiden Länderspiele weitere wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung der Mannschaft bringen. Ich freue mich sehr auf die Spiele und hoffe natürlich, dass wir schon im Herbst wieder vor Publikum spielen können."

Bereits am vergangenen Freitag hatte der DFB mit Stuttgart, Köln und Leipzig die Austragungsorte der Heimspiele in der zweiten Jahreshälfte 2020 bekanntgegeben. In Köln und Leipzig finden in der jeweiligen Länderspielphase jeweils zwei Heimspiele hintereinander statt, unnötige Reisestrapazen für die Mannschaft werden damit vermieden.

Der vorläufige Spielplan der Nationalmannschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020