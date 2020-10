Spitzenreiter in Sachen Gewinn: Lukas Klostermann und Niklas Süle

Unterstützen die Stiftung der Mannschaft und "We kick Corona": Goretzka und Kimmich

Nationalmannschaft erspielt 222.500 Euro bei "Wer wird Millionär"

Souveräne Leistung auch auf ungewohntem Terrain: Ein Teil der deutschen Nationalmannschaft hat bei der beliebten RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?" an einem kurzweiligen Abend insgesamt 222.500 Euro erspielt. Das gewonnene Preisgeld kommt im vollen Umfang wohltätigen Zwecken zugute.

In der Montagabend ausgestrahlten Sonderausgabe mit Gastgeber Günther Jauch nahmen Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, und Torwart Kevin Trapp 32.000 Euro mit, das Münchner Mittelfeldduo Leon Goretzka und Joshua Kimmich kam auf 64.000 Euro, und die Verteidiger Lukas Klostermann und Niklas Süle durften sich sogar über den Gewinn von 125.000 Euro freuen.

Die Hälfte des erspielten Gewinns landet auf dem Konto der Stiftung der Mannschaft, welche Mitte März auf Initiative der Spieler gegründet wurde und Menschen helfen soll, die von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen sind. Die DFB-Stiftung Egidius Braun unterstützt dabei Die Mannschaft bei der Umsetzung. Den Adressaten der anderen Hälfte konnten die Protagonisten im Kölner Studio des Privatsenders selbst wählen.

Team hinter dem Team hilft als Joker

Goretzka und Kimmich, die den Anfang machten, spenden ihren Anteil an die von ihnen selbst in diesem Jahr ins Leben gerufene Initiative "We kick Corona". Süle und Klostermann engagieren sich für den "RTL-Spendenmarathon - Wir helfen Kindern" sowie die "Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V.". Bierhoff und Trapp unterstützen zudem die DFB-Stiftung Sepp Herberger sowie die "Mexico Hilfe".

Das Team hinter dem Team der Nationalmannschaft wurde ihrer Funktion auch im Studio zu vollem Umfang gerecht. So wurden Koch Anton Schmaus und Teammanagerin Maike Seuren als Telefonjoker zu Rate gezogen. Im Studio halfen Christofer Clemens und Dr. Stephan Nopp aus dem Bereich Scouting sowie Teammanager Thomas Beheshti ebenfalls als Joker, mit richtigen Antworten den Gewinn in die Höhe zu treiben. Die jeweils von ihnen erspielten 500 Euro als Hilfe im Studio gehen ebenfalls an die Stiftung der Mannschaft.

[dfb]