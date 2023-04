Nasenbeinbruch bei Melanie Leupolz

Nationalspielerin Melanie Leupolz hat sich im Champions-League-Viertelfinale der Frauen zwischen ihrem Klub FC Chelsea und Olympique Lyon einen Nasenbeinbruch zugezogen. Das ergaben Untersuchungen in London sowie in Frankfurt am Main. Leupolz‘ Nase soll am Mittwoch gerichtet werden.

Je nach Heilungsverlauf wird die 28-Jährige mit angefertigter Gesichtsmaske an den Trainingseinheiten der Frauen-Nationalmannschaft teilnehmen, die zunächst am 7. April (ab 20 Uhr, im Livestream auf sportstudio.de) in Sittard gegen die Niederlande und am 11. April (ab 18 Uhr, live in der ARD) in Nürnberg gegen Brasilien antritt. Eine Abreise ist aktuell nicht vorgesehen.