Nagelsmann: "Wir haben eine Startelf im Kopf"

Für die deutsche Nationalmannschaft steht der letzte Test vor der Heim-Europameisterschaft an. Vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni gegen Schottland trifft die DFB-Elf am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Mönchengladbach auf Griechenland. Vor dem Spiel sprechen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kai Havertz über den Gegner und die Stürmerfrage.

Julian Nagelsmann über...

... die Stürmerfrage: Wir freuen uns, dass Fülle zurück ist. Es ist gut, dass wir wieder einen Vollblutstürmer im Kader haben. Die Rollen sind klar verteilt. Wenn Kai performt, hat er ein bisschen die Nase vorn. Er muss Leistung bringen. Fülle wird seine Einsatzzeiten bekommen und für Tore und Furore sorgen.

... die finale Kaderentscheidung: Wir haben eine Startelf im Kopf, die Leistung muss morgen stimmen. Es geht darum, sich einzuspielen. Generell ist es so, dass wir die Kaderentscheidung getroffen haben. Ich verzichte aber darauf, sie jetzt zu verkünden und auch mit dem betreffenden Spieler zu sprechen. Im schlimmsten Fall verletzt sich morgen Abend jemand und der Betroffene rutscht wieder rein. Es ist blöd, dieses Gespräch jetzt zu führen. Die Entscheidung ist im Prinzip gefallen, wir werden sie nach dem Spiel bekannt geben.

... den Fitnesszustand von Sané: Leroy ist morgen eine Option, er hat zwei volle Einheiten mitgemacht. Er hat jetzt einen guten Weg gefunden. Trotzdem ist einkalkuliert, dass er jetzt nicht jedes Spiel von Anfang an beginnen kann. Er wird morgen Minuten sammeln müssen, um in den Rhythmus zu kommen.

... das Spiel gegen Griechenland: Das Ergebnis ist immer gut für das Selbstvertrauen. Wir wollen gewinnen. Es ist schwer vorherzusagen, auf welchen Gegner wir treffen, da sie den Trainer gewechselt haben. Das ist schade, weil wir uns nicht zu 100 Prozent vorbereiten können, aber es kann auch eine Chance sein. Wir haben etwas vorbereitet und gehen von einer Idee aus.

... Musiala, Wirtz und Pavlović: Jamal hat fast drei Wochen nicht trainiert, bei Pavlo ist es ähnlich. Generell ist auch Flo Wirtz wieder komplett fit. Alle trainieren im Vollgas-Modus.

... Kroos und Rüdiger: Sie haben nicht so viel gefeiert, sie sind professionelle Spieler. Antonio soll der Leader hinten sein, der die Gier hat, unser Tor zu verteidigen. Toni soll die Offensive besser in Szene setzen, wobei der Angriff gegen die Ukraine jetzt auch nicht schlecht war.

... die Rückkehr von Kroos: Ich hatte die Idee schon sehr früh, ihn zu nominieren. Ich sehe ihn als sehr angenehmen und reflektierten Spieler. Er hat sich gefreut über die Gedankengänge, dass ich ihn zurückholen möchte. Dennoch ist er nicht der alleinige Heilsbringer.

... Streichkandidaten: Ich hole mir schon auch mal Meinungen in der Mannschaft ein. Mir ging es darum, ob ein Spieler im Kader ist, der den Ablauf stört. Alle haben gesagt, dass es diesen Spieler nicht gibt. Die Entscheidung haben wir im Trainerteam gefällt.

Kai Havertz über...

... Niklas Füllkrug: Wir verstehen uns sehr gut. Ein gesunder Konkurrenzkampf gehört immer dazu, wir beide haben unterschiedliche Qualitäten. Es geht für uns darum, Egos hintenan zu stellen und uns in den Dienst der Mannschaft zu stellen.

... Veränderungen in der DFB-Elf: Niederlagen, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, die schweißen zusammen. Jetzt gilt es, das ganze umzusetzen und auf dem Platz abzurufen.

... die Stimmung innerhalb der Mannschaft: Die Stimmung ist eine andere. Mir kommt es so vor, als würden wir mehr lachen. Die Atmosphäre ist super. Davon kann man sich bei so einem Turnier auch nichts kaufen. Wir müssen da unsere Leistung bringen.

[dfb]