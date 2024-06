Nagelsmann: "Über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht"

Viel Leidenschaft, viele gute Ansätze, aber keine Tore: Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem 0:0 gegen die Ukraine in die heiße Phase der Vorbereitung für die Heim-EURO 2024 gestartet. DFB.de hat die Stimmen zur Partie in Nürnberg gesammelt.

Julian Nagelsmann: Natürlich hätten wie lieber 2:0 oder 3:0 gewonnen, aber wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht. Ich hatte den Eindruck, dass wir unbedingt gewinnen wollten. Die ersten 20 Minuten waren sehr gut im Spiel, da müssen wir in Führung gehen. Auch kurz nach der Pause hatten wir sechs, sieben Chancen gehabt. Maxi Beier ist direkt sehr gut reingekommen. Bei Flanken müssen wir noch aggressiver werden und mehr Stress in den Sechzehner kriegen.

Manuel Neuer: Es war ein wunderschönes Gefühl. Es ist schön, wieder zurück im Kreis der Nationalmannschaft zu sein. Leider haben wir uns nicht belohnt für die Vilzahl an Tormöglichkeiten. Hoffentlich wird das bei der EM ein bisschen anders. Aber es war eine gute defensive Leistung, wir standen stabil. Wir waren immer dominant und haben, vor allem defensiv, unsere Struktur behalten.

Thomas Müller: Schade, dass wir kein Tor gemacht haben. In der zweiten Halbzeit haben wir den Druck nochmal erhöht. Trotz der Wechsel ist der Offensivfluss nicht abgerissen. Maxi Beier macht nach seiner EInwechslung fast das Tor. Du brauchst halt das Quäntchen Glück. Einen Treffer hätten wir heute verdient gehabt. Aber manchmal gibt es so Tage. Der März hat uns zusammengeschweißt. Es gibt für keinen einen Grund, nervös zu sein. Das haben wir heute gesehen.

Joshua Kimmich: Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wenn wir 1:0 oder 2:0 gewinnen, dürfen sich die Ukrainer nicht beschweren. Es ist schwierig, gegen einen Gegner Tore zu erzielen, der so tief steht. Wir hatten viele sehr gute Chancen, was gegen ein Team im 5-4-1 nicht selbstverständlich ist. Wir hatten unter diesen Umständen gute Dinger. Wir hatten einen guten Start ins Spiel, hohe Ballgewinne und waren im Strafraum präsent. Schade, dass wir das Tor nicht machen konnten. Man hat gemerkt, dass wir gewinnen wollten. Wir müssen so weitermachen und dann im letzten Freundschaftsspiel hoffentlich einen Sieg einfahren.