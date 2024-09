Nagelsmann: "Ter Stegen ist die Nummer 1"

Die Nationalmannschaft startet in der UEFA Nations League in die neue Saison. Zum Auftakt der Vorbereitung in Herzogenaurach und noch vor den Spielen gegen Ungarn am Samstag (ab 20.45, live im ZDF) in Düsseldorf und die Niederlande am Dienstag, 10. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), in Amsterdam hat Bundestrainer Julian Nagelsmann wichtige Personalien geklärt und verkündet. Alle Infos dazu auf DFB.de.

Julian Nagelsmann über ...

... die Torwartfrage: Marc-André ter Stegen ist verdientermaßen die neue Nummer eins. Er hat über Jahre hinweg bei Barcelona Topleistungen gezeigt und es sich verdient. Die Nummer eins steht fest, dahinter ist es noch ein bisschen offen.

... die Kapitänsfrage: Wir haben drei neue Kapitäne bestimmt. Joshua Kimmich ist Kapitän Nummer eins, Antonio Rüdiger und Kai Havertz sind dahinter.

... Joshua Kimmich: Für mich ist der Kapitän derjenige, der die Meinung der Mannschaft beim Trainerteam platziert, nicht andersherum. Josh ist seiner Art und Weise, wie er seinen Job ausführt, ein absolutes Vorbild. Er ist jemand, der vorangeht und von daher ein logischer Nachfolger für Ilkay Gündogan. Joshua Kimmich ist immer ehrlich und sagt dir direkt, wenn etwas nicht passt, das schätze ich als Mensch an ihm. Zusätzlich erfüllt er auch sportlich alle Bedingungen für einen guten Kapitän. Er war der beste Rechtsverteidiger bei der EURO und wird bei uns auch Rechtsverteidiger bleiben.

... die Rollenverteilung im Team: Die Rollen haben wir jetzt etwas umgestellt. Sie sind etwas offener, es wird in den nächsten Spielen grundsätzlich die Rollen der Stamm- und Einwechselspieler geben. Wir wollen mit Blick auf die WM einen Stamm an Spielern haben, die das Selbstverständnis entwickeln, Spiele zu gewinnen. Jeder hat die Chance auf Spielzeit, aber das Profil der Rolle muss erfüllt sein, ob als Stammspieler oder als Joker.

[dfb]

Wir werden die Dinge festigen, die wir bei der EM gemacht haben, weil wir vieles gut gemacht haben. Wir wollen das aber noch perfektionieren und nicht verkomplizieren. Die ersten Wochen der Saison sind meist die intensivsten, und da wollen wir die Spieler nicht überfordern, vor allem nicht im Kopf. Deshalb nehmen wir uns, was Änderungen angeht, etwas zurück.