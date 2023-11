Nagelsmann: "Sind nicht genügend an unsere Grenzen gegangen"

Nach der knappen Heimniederlage gegen die Türkei im Berliner Olympiastadion waren die Nationalspieler und Bundestrainer Julian Nagelsmann alles andere als zufrieden mit der Leistung. DFB.de hat die Stimmen der Protagonisten gesammelt.

Julian Nagelsmann: Beim ersten Tor haben wir einen Tick zu aggressiv verteidigt. Wir sind nicht genügend an unsere Grenzen gegangen, in der zweiten Halbzeit war es emotionaler, aber von der 25. Minute bis zur Pause haben wir nicht mehr viel gemacht.

Ilkay Gündogan: Wir sind sehr gut in das Spiel reingekommen. Auch nach der Führung, in den ersten 15 bis 20 Minuten, haben wir genug Chancen, um das Spiel zu entscheiden. Wir waren danach nicht mehr zielstrebig genug und haben den Ball nicht gut bewegt. Die Türken haben es im Mann gegen Mann gut gespielt und wir haben keine Lösungen gefunden. Sie haben den Ball viel zirkulieren lassen. Wir waren nicht aggressiv genug und man muss auch ehrlich sagen, dass ihre Tore auch nach Fehlern von uns fallen. So ist es schwer gegen, egal welchen Gegner, zurückzukommen. Wir waren einfach zu passiv. Es fühlt sich so an, als wenn wir das Spiel in der ersten Halbzeit verloren haben.