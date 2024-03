Nagelsmann: "Müssen einfach kicken"

Die deutsche Nationalmannschaft ist in Frankreich eingetroffen. Das Länderspiel gegen den Vizeweltmeister am Samstag (ab 21 Uhr, live im ZDF) ist erst das zweite Spiel einer deutschen Nationalmannschaft in Lyon überhaupt. Bevor die deutsche Auswahl zum Abschlusstraining ins Stadion geht, sprechen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kapitän Ilkay Gündogan auf DFB.de über eine "Worker" Mentalität und den Gegner.

Julian Nagelsmann über...

... "Worker" Mentalität: Wir haben den Kader so zusammengestellt, dass wir Mentalität hereinbekommen. Wir brauchen elf Spieler auf dem Feld, die das Verteidigen lieben und gleichzeitig Spieler, die Spiele gestalten und entscheiden. In den letzten Partien hatten wir da eventuell zu viele offensive Spieler. Wir haben die Woche sehr gut gearbeitet und ich denke, die Mentalität wird da sein, auch ohne dass wir irgendwelche Rocky Balboa Szenen gezeigt haben.

... drei Zehner: Die drei Zehner werden morgen viele Freiheiten haben. Gestern im elf gegen elf haben sie es schon gut gemacht. Am Ende ist es aber ein Mannschaftssport und wir müssen gemeinsam ein Tor erzielen.

... die Lockerheit in der Mannschaft: Das Druck-Thema ist ein Ding, das von außen hereingetragen wird. Wir sind beim Fußball und das ist immer etwas Schönes. Wir haben nur den Druck, dass wir selber erfolgreich sein wollen. Ich mache mir keinen Stress, dafür macht mir Fußball zu viel Spaß.

... die Torwartsituation: Wir haben unsere Entscheidung getroffen und die bleibt auch so. Manu hat sich leider verletzt, aber es ist auch nur ein Muskelfaserriss. Ich habe auch Marc gesagt, dass ich super froh bin einen zweiten Weltklasse Torhüter zu haben und dass auf der Position immer etwas passieren kann. Jetzt hat Marc zwei Spiele - an der grundsätzlichen Entscheidung ändert sich aber nichts.

... Kai Havertz: Kai hat eine sehr gute Entwicklung genommen bei Arsenal. Ich halte sehr viel von ihm als Mensch und als Spieler. Morgen wird er auch beginnen in der Spitze. Wir sind aber auch sehr froh, Spieler wie Füllkrug oder Undav zu haben. Man braucht Spieler mit unterschiedlichen Qualitäten.

... den Gegner Frankreich: Frankreich ist eine Topmannschaft, wenn sie mit voller Kapelle spielen und ich gehe davon aus, dass sie mit der besten Qualität auf dem Platz stehen werden. Ich spiele sehr gerne gegen Topmannschaften. Die Vorfreude und Überzeugung ist da, wir müssen jetzt die guten Dinge aus dem Training auf den Platz bringen. Am Ende ist es Fußball.

... Maximilian Mittelstädt: Er wird morgen hinten links beginnen, er hat eine gute Mischung. Er ist frech und hat gezeigt, dass er es offensiv und defensiv gut machen kann.

... seine Schlagwörter für das Spiel: "Wir kicken" ist die Überschrift für das Spiel. Ich mag es nicht, wenn man im Fußball alles negativ sieht, man sollte dort immer Spaß haben. Der Fußball sollte begeistern und Emotionen wecken. Wir wollen gewinnen und dafür müssen wir einfach kicken.

... Toni Kroos: Er gliedert sich sehr gut ein. Er sieht sich nicht als was Besseres, nur weil er mehr Titel hat als andere. Er haut sich im Training rein und macht einen sehr guten Eindruck.

Ilkay Gündogan über...

... das Spiel gegen Frankreich: Ich gehe mit viel Vorfreude in das Spiel. Die letzte Partie gegen die Franzosen war sehr positiv für uns, nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Art und Weise wie wir Fußball gespielt haben.

... Toni Kroos: Es ist ein tolles Gefühl, Toni hinter sich zu haben. Im europäischen Fußball gibt es nicht viele Spieler mit einer solchen Qualität. Ich glaube, wir werden es zusammen sehr gut hinbekommen. Toni spielt seit Jahren auf hohem Niveau und er wird bei uns direkt eine wichtige Rolle einnehmen, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb.

... Jamal Musiala und Florian Wirtz: Zu Jamal und Flo muss man nicht viel sagen. Ich denke, die beiden sollen zaubern und ich versuche da die richtige Balance reinzubringen. Im Training hat es schon ganz gut geklappt. Wenn wir uns morgen alle reinhauen, wird es gut ausschauen.

[dfb]