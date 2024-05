Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Ich will in glückliche Gesichter der Fans schauen"

"Wir wollen in der Vorbereitung weiter wachsen": Nagelsmann bei der Kader-PK in Berlin

Nagelsmann: "Ich will das Ding gewinnen"

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am heutigen Donnerstag im DRIVE. Volkswagen Group Forum in Berlin seinen vorläufigen Kader für die Heim-Europameisterschaft bekanntgegeben. Insgesamt umfasst das Aufgebot 27 Spieler. DFB.de mit den wichtigsten Aussagen des Bundestrainers.

Julian Nagelsmann über...

… die Zusammenstellung des Kaders: Es müssen Charaktere im Team sein, die miteinander funktionieren. Das haben wir bei der letzten Nominierung im März schon berücksichtigt. Das Feedback war, dass der beste Lehrgang der letzten Jahre war. Daher wollten wir den Kader auf wenigen Positionen verändern.

… 27 Spieler im vorläufigen Kader: Wir werden 22 Feldspieler bei der EM im Kader haben, so können wir gut trainieren. Außerdem bleibt bei allen der Fokus hoch, um Einsatzminuten zu bekommen. Hätte die UEFA 30 Spieler für den Kader zugelassen, hätten wir das nicht gemacht.

... die Nichtnominierung von Mats Hummels und Leon Goretzka: Ich hatte mit beiden Spielern längere Gespräche. Mats und Leon sind natürlich extrem enttäuscht. Am liebsten würde ich alle mitnehmen, aber ich musste eine Entscheidung über die Zusammenstellung treffen.

… die Kommunikation mit den Spielern zur Nominierung: Ich habe alle Spieler persönlich informiert, die in meiner Amtszeit dabei waren. Manche wollten dann eine genauere Begründung, da kann ein Gespräch eine Minute oder auch 22 Minuten dauern sind.

... die Nominierung von von vier Torhütern: Wir werden definitiv mit vier Torhütern in die EM gehen. So können wir im Training die Belastung besser verteilen. Daher haben wir uns für vier Torhüter entschieden. Alexander Nübel hat sich die Nominierung verdient. Wir haben uns nach Bernd Lenos Absage direkt für ihn entschieden, da zu unserem Torhüterspiel perfekt passt.

… über die Streichkandidaten: Die Wackelkandidaten wissen, dass sie eventuell nicht dabei sind. Wir haben vorerst mehr Spieler, um in der der Vorbereitung gut trainieren zu können. Wir haben auch noch zwei Testspiele, wo wie nicht mit 18 Spielern antreten wollen.

… später eintreffende Spieler: Da muss man als Trainer selbstlos sein. Es wäre einfacher, wenn alle Spieler von Beginn an dabei sind. Die Trainingsarbeit erschwert das, da wir auf wichtige Spieler verzichten müssen, aber wir werden sie gut und schnell integrieren.

… die Rolle von Thomas Müller: Thomas ist jemand, der viele Gruppen verbinden kann. Er hat zu allen im Team einen guten Draht. Er wird nicht alle Spiele von Anfang an bestreiten. Thomas gehört zu den Spielern, die gut von der Bank sind und ohne große Anlaufzeit ihre Aktionen bekommen. Er ist natürlich auch ein Gesicht für die Fans. Das alles brauchen wir.

… Toni Kroos: Toni ist topfit. Er ist definitiv in der Lage alle Spiele durchzuspielen. Wir werden schauen, dass die Belastung ordentlich gesteuert wird. Aber das gilt für alle Spieler. Ich erwarte von ihm, dass er eine Unterstützung für alle Spieler auf dem Feld ist. Er ist wichtig für die Spieleröffnung, gibt dem Team Ruhe, ist bodenständig in Gesprächen mit allen Spielern und versteht sich als ein Teil der Gruppe. Das ist sehr wichtig.

… die Vorbereitung auf die EM: Im März hatten wir zehn Tage und zwei sehr gute Spiele. Aber letztlich waren es nur zehn Tage, die Struktur ist natürlich immer noch fragil. Daran müssen wir weiter arbeiten. Wir wollen in der Vorbereitung weiter wachsen.

… das EM-Ziel: Ich will das Ding gewinnen. Aber wir wollen die Fans auch begeistern. Ich verstehe den Fußball auch als Teil der Unterhaltungsbranche. Ich will nicht nur gewinnen, sondern auch mitreißen. Die Fans sollen sich mit dem Fußball identifizieren. Ich will vor und auch nach den Spielen in glückliche Gesichter der Fans schauen.

… die Verlängerung der Co-Trainer: Es freut mich extrem, dass mein Team auch verlängert hat. Es war eine Grundvoraussetzung, dass wir zusammen weitermachen. Alle waren schnell Feuer und Flamme den Weg weiterzugehen. Wir harmonieren auf menschlicher Ebene ebenso wie in beruflicher Hinsicht. Wir haben ein blindes Verständnis, was auf Verbandsebene nochmal wichtiger ist. Das ist ein wichtiges Signal.

