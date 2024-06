Nagelsmann: "Es kommt darauf an, wie wir es umsetzen"

EM-Spiel eins gegen Schottland souverän gewonnen, jetzt wartet mit Ungarn am Mittwoch (ab 18 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV) in Stuttgart die zweite Aufgabe in der Vorrunde der EURO 2024. Vor dem Spiel haben Bundestrainer Julian Nagelsmann und Außenverteidiger Maximilian Mittelstädt über die Vorbereitung auf den Gegner gesprochen.

Julian Nagelsmann über....

...das nächste Spiel: Wir haben uns gut vorbereitet. Die Spieler haben ein paar Stunden gehabt, um durchzuschnaufen und ihre Familien zu sehen. Wir haben die Ungarn gut analysiert und eine klare Idee, wie sie spielen. Es geht darum, am Ende zu gewinnen. Wir erwarten nicht, jeden Gegner aus dem Stadion zu schießen. Ungarn hat in der zweiten Halbzeit gegen die Schweiz viel Druck gemacht. Jeder weiß bei ihnen auf dem Feld, was er tun soll.

...den Schlüssel gegen Ungarn: Sie haben sehr gute Umschaltmomente. Bei Ballgewinn haben sie kein klares Muster, aber machen es gut. Sie haben sehr konterstarke Stürmer, arbeiten mit vielen punktgenauen Flanken und haben ein außergewöhnliches Timing, Standards zu verwerten. Wir sollten also Standards um unseren Strafraum vermeiden. Ich habe die Mannschaft auf die Chance vorbereitet, die wir haben und das werden wir morgen hoffentlich gut umsetzen.

...den nächsten Härtetest: Es liegt immer am Gegner, aber auch an uns, wie wir es machen. Nach den Testspielen haben wir gegen Schottland einiges angepasst und auch simuliert, wie man in gewissen Spielsituationen reagiert. Generell habe ich Schottland auf sehr ähnlichem Niveau gesehen wie Ungarn. Es kommt darauf an, wie wir es umsetzen. Ungarn steht unter Druck, weil sie mit einer Niederlage unter Umständen schon ausscheiden könnten. Sie werden also wahrscheinlich etwas offensiver agieren. Wir werden versuchen, Ungarn vor ähnliche Aufgaben zu stellen, wie wir es mit Schottland getan haben.

...das Personal: Alle sind gesund und fit. Da gibt es nichts Negatives zu berichten.

...den Spielort Stuttgart: Ich war in der letzten Saison ein paar Mal hier und die Stimmung war hier immer außergewöhnlich. Das Publikum ist immer sehr laut. Die Stimmung über 90 Minuten kann ich gar nicht beurteilen, weil ich mich auf das Spiel konzentriere. Mannschaft und Fans müssen sich in ein Turnier reinfinden und dann den zweiten Schritt gehen.

Maximilian Mittelstädt über...

...sein "Heimspiel" in Stuttgart: Ich freue mich extrem. Ich habe sehr viele gute Erinnerungen aus der letzten Saison mitgenommen und hoffe, dass morgen noch viele schöne dazukommen.

...seine Entwicklung: Es ist schon surreal. Ich hätte die Person, die mir das vor einem Jahr gesagt hätte, für verrückt erklärt. Ich habe aber immer an mich geglaubt und daran, dass ich in der Lage bin, eine gute Saison zu spielen. Dass es so einen Aufschwung gibt, konnte man natürlich nicht erwarten. Ich bin sehr dankbar, dass ich in Stuttgart die Chance bekommen habe, mich auf meiner Position weiterzuentwickeln. Und ich bin sehr froh, dass ich so eine Saison spielen konnte.

...Ungarn: Es wird ein anderes Spiel. Wir haben es gegen Schottland sehr gut gemacht und ihnen kaum Möglichkeit gegeben, hinten raus zu spielen. Wenn wir es Ungarn genauso schwer machen, haben wir gute Chancen. Wir müssen die Leistung gegen die Schotten nochmal zu 100 Prozent wiederholen, jedes Prozent weniger kann sehr weh tun. Sie verteidigen sehr kompakt, da müssen wir die Lücken finden.

...seine Aufgabe: Die Position ist im Vergleich zu Stuttgart ist ähnlich. Ich muss hier aber auch eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive finden.

...Willi Orban, Dominik Szoboszlai und Roland Sallai: Es sind sehr gute Spieler, sie haben extreme Qualität. Willi Orban ist ein sehr guter Verteidiger, hat einen starken defensiven Kopfball, kann aber auch in der Offensive durch Standards sehr gefährlich sein. Dominik Szoboszlai ist mit seinem starken rechten Fuß immer eine Waffe und Roland Sallai ist im Eins-gegen-Eins gut. Er ist sehr gefährlich, wenn er ins Dribbling gehen kann. Aber ich habe schon oft in der Bundesliga gegen sie gespielt und weiß, wie ich mich gegen sie einstellen muss.

[dfb]