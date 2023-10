Nagelsmann: "Die Jungs haben sehr gut gespielt"

Die deutsche Nationalmannschaft hat das erste Länderspiel unter Bundestrainer Julian Nagelsmann gewonnen. Gegen die USA gewann die DFB-Elf trotz Rückstand mit 3:1 (1:1). DFB.de hat die Stimmen der Protagonisten gesammelt.

Julian Nagelsmann: Wir sind sehr gut zurückgekommen. Das war nach den letzten Monaten und dem Rückstand nicht so einfach. Die Jungs haben sehr gut gespielt, fußballerisch war es sehr gut. In der ersten Hälfte hatten wir nicht so viel Zugriff und haben nicht alles richtig gemacht. Über das ganze Spiel haben wir uns viele Chancen erspielt und haben verdient gewonnen. Ilkay Gündogan hat ein überragendes Spiel gemacht, Wahnsinn. Vor dem 1:1 ist es entscheidend, dass er nicht stehen bleibt, sondern durchläuft. Ich hatte das Gefühl, dass wir zu früh das Spiel entscheiden wollten. In der zweiten Hälfte hatten wir viel Spieltempo, waren aber geduldiger und hatten mehr Kontrolle.

Mats Hummels: Es war ein absolut besonderer Moment. Ich war nervöser, als ich gedacht habe. Vor dem Spiel hat es Spaß gemacht, aber auch auf dem Platz zu stehen war schön. In der ersten Halbzeit hatte die USA größere Räume, das haben wir etwas angepasst. Das hat gut funktioniert, aber der Schlüssel war unser Ballbesitz. In der 2. Halbzeit waren wir wesentlich ballsicherer und haben keine Kontersituationen mehr hergegeben.

Ilkay Gündogan: Wir versuchen, das umzusetzen, was uns der Trainer vorgibt. Heute hat es in einigen Szenen gut geklappt, in einigen weniger gut. Zum Ende haben wir mit dem Ergebnis und einer guten Leistung einen guten Start hingelegt.