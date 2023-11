Nagelsmann beruft Kader für Türkei und Österreich am Freitag

Am Freitag gegen 10 Uhr wird Bundestrainer Julian Nagelsmann per Pressemitteilung und Video auf dem YouTube-Kanal des DFB das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die beiden Länderspiele gegen die Türkei am 18. November (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Berlin und gegen Österreich am 21. November (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Wien bekanntgeben.

Die Nationalspieler werden am Montagvormittag nach Frankfurt am Main anreisen. Am Freitag, 17. November, geht es dann weiter nach Berlin, am Montag, 20. November, nach Wien.