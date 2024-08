Nächstes Highlight-Spiel: Wolfsburg gegen Bayern in der Volkswagen-Arena

Zweites Highlight-Spiel für die Saison 2024/2025! Am 12. Oktober 2024 (ab 17.45 Uhr, live in der ARD, auf MagentaSport und DAZN) treffen der VfL Wolfsburg und der FC Bayern München zum Topspiel der Google Pixel Frauen-Bundesliga aufeinander. Das Duell zwischen den Pokalsiegerinnen und den Meisterinnen findet am 6. Spieltag, wie bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten, in der Wolfsburger Volkswagen-Arena statt.

In der Saison 2022/2023 sahen 21.287 Fans den 2:1-Sieg der Wölfinnen gegen die Bayern und damit die bis heute letzte Liga-Niederlage der Deutschen Meisterinnen. In der vergangenen Saison waren 24.437 Fans beim 4:0-Auswärtserfolg der Münchnerinnen.

Zweites Highlight-Spiel des Tages

Der freie Vorverkauf für das Topspiel in der Volkswagen-Arena läuft ab Donnerstag, 29. August, über den Online-Ticketshop des VfL Wolfsburg.

Bereits vorher, um 14 Uhr, findet am selben Tag das Highlight-Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und Bayer 04 Leverkusen im Weserstadion statt, für das es im Onlineshop von Werder Bremen ebenfalls Tickets zu erwerben gibt.

[dfb]