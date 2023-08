Nächstes Highlight: Bremen gegen Köln im wohninvest Weserstadion

Am Samstag, 14. Oktober (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN), trifft der SV Werder Bremen am 4. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga im wohninvest WESERSTADION auf den 1. FC Köln. Nach dem Duell mit dem SC Freiburg in der vergangenen Saison ist es bereits die zweite Partie der Werder-Frauen, die auf großer Bühne ausgetragen wird.

Tickets für das Highlightspiel sind ab Montag, 7. August 2023 um 10 Uhr auf WERDER.de sowie im Ticket-Center des SV Werder Bremen erhältlich. Stehplatzkarten können für einen Preis ab fünf Euro, Sitzplätze für zehn bis 15 Euro erworben werden. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen in allen Kategorien lediglich den halben Preis. Ermäßigungen sind für Schüler*innen, Student*innen, Schwerbehinderte sowie erwerbslose Personen, den Bundesfreiwilligendienst sowie FSJ-Absolvent*innen vorgesehen. Der Eintritt für die Partie im wohninvest WESERSTADION ist zudem in der Dauerkarte für die Spiele auf Platz 11 inbegriffen.

Bayern gegen Frankfurt erstmals in der Allianz Arena

Eine weitere Partie des 4. Spieltags steht bereits fest: Der Deutsche Meister FC Bayern München empfängt am Samstag, 14. Oktober (ab 17.55 Uhr, live bei der ARD, MagentaSport und DAZN), Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena. Erstmals sind die Bayern-Frauen damit im Rahmen eines Ligaspiels in dem großen Stadion zu Gast.