"Nächster Meilenstein": U 16 gegen England

Gegen Portugal überzeugten die deutschen U 16-Junioren zum Auftakt des UEFA-Entwicklungsturniers an der Algarve, lediglich Schwächen in der Chancenverwertung kosteten dem DFB-Nachwuchs am vergangenen Mittwoch den verdienten Sieg gegen Portugal. Im zweiten und abschließenden Spiel des Miniturniers kann es Deutschland heute (ab 16 Uhr) gegen England in Vila Real de Santo Antonio nun besser machen.

"Der Vergleich mit England wird die nächste Herausforderung, auf diese freuen wir uns sehr", sagt DFB-Trainer Christian Wück. "Die Engländer haben einen Topkader mit sehr guten Einzelspielern. Da werden wir richtig gefordert werden. Es wird der nächste Meilenstein für die Entwicklung des Teams."

Nach der Rückkehr aus Portugal warten auf die U 16 im Frühjahr zwei weitere Lehrgänge mit jeweils zwei Länderspielen. Ende März geht es dabei in Wetzlar und Marburg zweimal gegen Italien, Anfang Mai in Clairefontaine ebenfalls zweimal gegen Gastgeber Frankreich.