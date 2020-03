Nächster Halt Finale? Saskia und Marco beim Algarve Cup

Tag vier beim Algarve Cup. Saskia Nafe und Marco Nowak lehnen sich zurück und genießen die morgendlichen Sonnenstrahlen am blauen Himmel. Das Wetter in Faro meint es gut mit den beiden. Mental haben sich die zwei schon lange auf das Spiel unserer Frauen-Nationalmannschaft gegen Norwegen (ab 18.30 Uhr, live auf DFB-TV und Youtube) vorbereitet. Das Ziel ist klar: Sieg und Finale!

Bereits beim Auftaktsieg gegen Schweden war das Duo gemeinsam im Stadion. "Natürlich sind wir bisher zufrieden, aber ich denke, dass bei den Mädels noch mehr geht", analysiert Saskia. Sollte die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen Norwegen noch eine Schippe drauflegen ist sich die 19-Jährige sicher: "Dann steht dem Einzug ins Finale nichts mehr im Weg."

Portugal-Premiere

Für Saskia ist der Ausflug zum Algarve Cup eine Premiere. Wie gut, dass ihre fünf Begleitungen schon Erfahrungen in Portugal gesammelt haben. Darunter Marco, der unsere DFB-Frauen bereits vor fünf Jahren beim Turnier unterstützen konnte. Damals traf er das Team vor dem Mannschaftsbus und ließ sich sein Trikot mit zahlreichen Unterschriften veredeln. "In diesem Jahr haben wir die Mädels leider noch nicht getroffen", so Marco, "aber vielleicht haben wir heute etwas mehr Glück."

Saskia ist inzwischen seit zwei Jahren sehr regelmäßig bei Länderspielen unserer DFB-Frauen dabei. Im vergangenen Jahr hat sie kein Heimspiel verpasst. "Und das ist auch 2020 der Plan", fügt sie an und freut sich. Auswärts sollen neben dem Trip zum Algarve Cup auch noch ein paar Begegnungen dabei sein.

"Wir wollen ins Endspiel"

Im Leben als Vereinsfans tauschen Saskia und Marco den schwarz-rot-goldenen Schal gegen den in blau und weiß ein. Als Anhänger von Turbine Potsdam sind sie ebenfalls daheim und auswärts dabei. "Unsere Wochenenden sind vollends mit Fußball gefüllt", stellen die zwei fest und können sich kaum etwas Besseres vorstellen.

Doch heute soll erstmal ein Sieg gegen die Norwegerinnen eingefahren werden. Mit breiter Brust fährt die Potsdamer Reisegruppe am Nachmittag ins Estadio Municipal Fernando Cabrita in Lagos. "Wir wollen natürlich ins Endspiel", avisiert Saskia. "Und im Idealfall wollen wir kommenden Donnerstag dann natürlich auch als Algarve-Cup-Sieger zurück nach Deutschland fliegen."

[jh]