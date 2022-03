Nächster Härtetest gegen die Niederlande

Im Rahmen des Lehrgangs in Stuttgart stehen die U 18-Junioren vor einer weiteren Standortbestimmung. Nach dem 1:1 gegen Frankreich am vergangenen Donnerstag bekommt es der DFB-Nachwuchs nun heute (ab 18 Uhr) in der Felsenberg Arena in Schwieberdingen nahe Ludwigsburg mit den Niederlanden zu tun.

"Gegen die Niederlande erwartet uns ein ähnliches Spiel wie am Donnerstag - insbesondere von der Physis her. Das sind die Duelle, die wir brauchen", sagt DFB-Trainer Guido Streichsbier. "Wir wissen, wo wir nach dem Frankreich-Spiel ansetzen müssen. Die Partie wird ähnlich intensiv. Wir hoffen, dass es wir es mit dem Ball diesmal etwas besser hinbekommen."

Zum Abschluss des Länderspieljahres wartet vom 8. bis 12. Mai ein letzter Lehrgang auf die U 18, in dessen Rahmen am 11. Mai in Tubize das Duell mit Belgien steigt.