Nächster Ausfall: DFB-Frauen auch ohne Marina Hegering

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss im Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Frankreich nun auch auf Marina Hegering verzichten. Die 31 Jahre alte Abwehrspielerin von Meister Bayern München fehlt im Test in Straßburg am Donnerstag (ab 20.55 Uhr, live auf sportschau.de) wegen einer Oberschenkelverletzung. "Es macht überhaupt keinen Sinn, sie in eine Belastung zu bringen. Wir riskieren nichts", so Voss-Tecklenburg.

Damit muss die Bundestrainerin die nächste Stammkraft ersetzen. In den Partien gegen Frankreich und gegen Chile am nächsten Dienstag (ab 15 Uhr, live im ZDF) in Offenbach fehlen zudem Sara Däbritz, Sara Doorsoun und Melanie Leupolz ebenso verletzungsbedingt wie Lina Magull, Alexandra Popp, Kathrin Hendrich, Lena Petermann und die Langzeitverletzen Pauline Bremer und Giulia Gwinn. Dzsenifer Marozsan weilt bereits bei ihrem Leihklub OL Reign in den USA, Torhüterin Ann-Katrin Berger hatte aus persönlichen Gründen abgesagt.

"Wir haben schon eine Vielzahl an etablierten, wichtigen Stammkräften, die ausfallen", sagt Voss-Tecklenburg. Im Hinblick auf die EM im kommenden Jahr sei es aber "die Chance, gegen einen sehr guten Gegner tatsächlich zu sehen, wie weit die eine oder andere auf internationalem Topniveau ist. Wir stellen die Mannschaft, die jetzt doch ein anderes Gesicht hat, als wir zuerst geplant hatten, darauf ein".