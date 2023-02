Nächste Aufgabe gegen Italien

Heute (ab 13 Uhr) steht für die deutschen U 19-Frauen beim Zehn-Nationen-Turnier in Spanien die zweite Herausforderung an. Nach dem 2:1 zum Auftakt gegen England wartet erneut in La Nucia die Auswahl Italiens, die selbst mit einem 0:3 gegen Norwegen startete.

Die Startelf: Von Schrader - Deutsch, Schneider, Veit, Gloning - Redzepi, Diehm (C), Grinceco - Bartz, Alber, Nachtigall.

"Alle sollen ihre Einsatzzeiten bekommen"

"Italien hat viele gute Einzelspielerinnen. Es wird sicherlich ein anderes Spiel als gegen England", meint Trainerin Kathrin Peter. "Wir haben 25 Spielerinnen im Kader, alle sollen ihre Einsatzzeiten bekommen, denn es sind ja Testspiele."

Zum Abschluss des Turniers geht es am Dienstag (ab 20 Uhr) gegen Schweden. Im April wartet dann als nächste Maßnahme die EM-Qualifikation (2. bis 12. April) in Norwegen.

