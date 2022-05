NADA-Trainingskontrolle in Herzogenaurach

Die deutsche Nationalmannschaft hat vor dem anstehenden Auftakt in die UEFA Nations League einen unangemeldeten Besuch von Kontrolleuren der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) bekommen. Bei einer Trainingskontrolle im "Home Ground" in der "World of Sports" von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach mussten am Montag sechs Spieler Blut- und Urinproben abgeben.

Das DFB-Team startet am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Bologna gegen Europameister Italien in die Nations League. Es folgen die Partien gegen England am 7. Juni (ab 20.45 Uhr) in München (hier geht es zu den Tickets für das England-Spiel), das Auswärtsspiel gegen Ungarn in Budapest am 11. Juni (ab 20.45 Uhr) und das Rückspiel gegen Italien am 14. Juni (ab 20.45 Uhr) in Mönchengladbach (hier geht es zu den Tickets für das Italien-Spiel). Im September stehen die abschließenden beiden Nations-League-Partien in Leipzig gegen Ungarn und in England an.