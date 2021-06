NADA-Trainingskontrolle in Herzogenaurach

Die deutsche Nationalmannschaft hat vor dem anstehenden Auftakt in die Europameisterschaft einen unangemeldeten Besuch von Kontrolleuren der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) bekommen. Bei einer Trainingskontrolle im Team Base Camp in der "World of Sports" von adidas in Herzogenaurach mussten am heutigen Donnerstag insgesamt vier Spieler Urinproben abgeben.

Am Dienstag (ab 21 Uhr, live im ZDF und bei MagentaTV) startet das DFB-Team gegen Weltmeister Frankreich in die EURO 2020. Am 19. Juni (ab 18 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV) trifft Deutschland im zweiten Vorrundenspiel auf Europameister Portugal, ehe es am 23. Juni (ab 21 Uhr, live im ZDF und bei MagentaTV) zum Abschluss der Gruppenphase gegen Ungarn geht. Alle drei Spiele finden in München statt.