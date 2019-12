NADA mit Trainingskontrolle in Düsseldorf

Die deutsche Nationalmannschaft hat einen unangemeldeten Besuch von Kontrolleuren der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) bekommen. Bei einer Trainingskontrolle im Mannschaftshotel in Düsseldorf mussten am heutigen Abend insgesamt fünf Spieler Urinproben abgeben, zwei davon auch eine Blutprobe.

Am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) trifft das DFB-Team in der EM-Qualifikation im Borussia-Park von Mönchengladbach auf Belarus. Am kommenden Dienstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) tritt die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw dann zum letzten Qualifikationsspiel in der Commerzbank-Arena in Frankfurt gegen Nordirland an.

[dfb]